preta gil Corpo de Preta Gil deixa Theatro Municipal ao som de surdo Mangueira em cortejo pelo Centro Velório foi aberto, e fãs, amigos e parentes compareceram. Corpo será cremado no Cemitério da Penitência, no Caju

Após mais de cinco horas de velório, o corpo de Preta Gil é levado em cortejo pelas ruas do Centro do Rio a bordo de um carro do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira. O caixão foi levado pelas escadas do Theatro Municipal por volta das 15h, sob o som de um surdo da Mangueira, aplausos e gritos de "Preta, eu te amo" de centenas de fãs que aguardavam na frente do histórico edifício. Admiradores carregam balões de ar vermelhos em forma de coração, numa demonstração de carinho à artista, que morreu no último domingo em decorrência de um câncer.

O cantor Carlinhos Brown, o filho de Preta, Francisco, e sete agentes dos bombeiros sustentavam o caixão.

Um fã-clube preencheu o cenário ainda com uma fumaça amarela, em referência a Oxum, orixá de quem Preta era filha. Hits como "Sinais de fogo" e "Meu corpo quer você" também dão tom do momento.

"Ela tinha muita devoção, e nós fãs resolvemos fazer essa homenagem para ela com a fumaça amarela. Fizeram uma blusa também, e distribuímos corações com muito amor, que é o que ela sempre tinha para a gente. A blusa e a fumaça, as bolas, pra distribuir amor, que é o que ela era sempre tinha para a gente. O fã clube está todo espalhado por aqui. Tem gente de tudo quanto é lugar, como São Paulo e Campos", diz o funcionário público Anderson Luíz Oliveira, de 42 anos.

O trajeto inclui o circuito de megablocos da região, batizado com o nome da artista pela Prefeitura do Rio na última terça-feira. O destino final é o Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju.

O percurso inclui a Rua Araújo Porto Alegre, a Avenida Presidente Antônio Carlos, a Rua Primeiro de Março, a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Francisco Bicalho, o Viaduto do Gasômetro, a pista lateral da Avenida Brasil (Caju) e a Rua Monsenhor Manuel Gomes, chegando ao Cemitério da Penitência.

Na capela ecumênica do local será realizada uma cerimônia reservada a amigos e parente até as 17h. O corpo da cantora será cremado.

