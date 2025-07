A- A+

LUTO Corpo de Preta Gil e família da cantora chegam ao Brasil; velório será na sexta A cerimônia, a pedido da artista, será realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 25, com abertura para o público entre 9h e 13h

A família de Preta Gil retornou ao Brasil nessa quinta-feira, 24, após a morte da cantora, que ocorreu no último domingo, dia 20, em Nova York, Estados Unidos. O corpo de Preta Gil veio no mesmo voo. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao Estadão.

Preta lidava com um câncer no intestino desde 2023, motivo pelo qual estava nos EUA, em busca de um tratamento experimental.

O filho Francisco Gil, a madrasta Flora Gil e a neta Sol de Maria foram vistos no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), em seu retorno ao Brasil após acompanharem Preta Gil em seus últimos momentos de vida nos Estados Unidos. No mesmo voo, estava a médica da cantora, Roberta Saretta.

O voo para o Brasil também foi responsável pelo translado do corpo de Preta para o País. De Guarulhos, ele seguirá ainda nesta quinta-feira para o Rio de Janeiro, onde será velado.

Os pais de Preta Gil, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, aguardam a chegada do corpo da filha no Rio. A cerimônia, a pedido da artista, será realizada no Theatro Municipal, na sexta-feira, 25, com abertura para o público entre 9h e 13h.

Últimos momentos

Em seus últimos momentos, segundo o Jornal Nacional, Preta Gil tentou retornar ao Brasil. A cantora estava debilitada nos últimos dias e, ao receber a notícia dos médicos americanos de que não havia mais o que ser feito no tratamento contra o câncer, ela decidiu que voltaria para casa, no Rio, para encontrar amigos e a mãe, Sandra Gadelha.

No último domingo, 20, Preta chegou a embarcar na UTI aérea que a levaria de volta ao Brasil. Antes de o avião decolar, porém, ela passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital.

Após a notícia da morte, a atriz Carolina Dieckmmann, que esteve com a cantora nos últimos dias, deu detalhes do estado de saúde da amiga. "Ela foi indo. Queríamos muito que ela viesse para o Brasil, mas ela [estava] muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos, e cercada de muito amor", contou em uma entrevista para Andréia Sadi, no Estúdio i, da GloboNews.

Veja também