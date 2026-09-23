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DESPEDIDA Corpo de Rick será levado de avião para Sorocaba; veja quando será o velório do cantor Sertanejo morreu após queda do helicóptero na Serra Catarinense; cerimônia reservada a familiares e amigos acontece nesta quinta-feira (24)

O corpo do cantor Rick, da dupla com Renner, será levado de avião para Sorocaba, no interior de São Paulo, onde acontecerão o velório e o enterro do artista. O sertanejo está entre as cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada na última terça-feira (22), após desaparecer durante um voo no dia anterior.

Segundo a assessoria da dupla Rick & Renner, o transporte até a cidade paulista será feito por meio de táxi aéreo. O velório está previsto para esta quinta-feira (24) e, num primeiro momento, será destinado a familiares e amigos. Até a manhã desta quarta-feira (23), ainda não haviam sido divulgados o local e o horário da cerimônia nem os detalhes do sepultamento.

Os corpos das cinco pessoas que estavam na aeronave foram retirados da área do acidente no fim da tarde de terça e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. Eles foram liberados nesta quarta-feira para os procedimentos de velório e enterro.

Natural de Monte do Carmo, no estado do Tocantins, Rick mantinha ligação com a região de Sorocaba, onde morou por muito tempo, no interior de São Paulo. Após a confirmação da morte do cantor, o prefeito da cidade, Rodrigo Manga, afirmou nas redes sociais ter procurado representantes da família e colocado espaços públicos à disposição para a despedida.

"Nós falamos com o representante da família, coloquei à disposição a prefeitura, a Arena Multiuso, o ginásio. Falei que falaria com o presidente da Câmara, para a Câmara Municipal também. O Rick tem um convívio aqui na nossa região, então nós vamos receber ele de braços abertos aqui, porque ele é amado não só pelo sorocabano, como todo o Brasil" declarou Manga, ao "G1".

Acidente deixou cinco mortos

O helicóptero em que Rick viajava, um Bell 430, havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã de segunda-feira (21), com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense. A aeronave, porém, não chegou ao local previsto e perdeu contato durante o trajeto.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Nenhum dos ocupantes sobreviveu.

Os destroços foram encontrados na localidade de Santa Bárbara, em Urubici, numa região de mata e de difícil acesso. A Força Aérea Brasileira realizou sobrevoos durante cerca de 13 horas até localizar a aeronave.

A retirada das vítimas exigiu uma operação aérea, com uso de cordas. Bombeiros, policiais militares, cães farejadores, drones e mais de dez viaturas participaram das buscas e do resgate. Segundo a previsão meteorológica divulgada para a região, havia possibilidade de fortes tempestades no dia do acidente.

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