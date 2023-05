Corpo do ator Jeff Machado é velado em Santa Catarina: "Agora que caiu a ficha", diz amiga

A- A+

Para qualquer das respostas que buscavam, o destino não foi o esperado. Mas depois de meses de angústia sem notícias, a família de Jeff Machado tem quase um alívio ao poder velar o corpo do ator. Morto no fim de janeiro e com o corpo encontrado apenas no fim de maio, o velório ocorre na cidade de Araranguá, no sul de Santa Catarina, cidade natal da vítima.

"É muito triste. Agora que caiu a ficha mesmo de tudo o que aconteceu com Jefferson. Essa crueldade, maldade. Estou arrasada, cansada. Jefferson era uma pessoa intensa em tudo que fazia, era muito dedicado. Merece todo respeito do mundo", diz Cintia Hilsendeger, amiga de longa data de Jeff.



Morando atualmente em Portugal, Cintia não pode estar presente no velório. De longe, tem administrado as redes sociais do ator para repassar informações a outros amigos. É pela plataforma que será transmitida uma missa online neste sábado, dia 27.

"Eu quero honrar meu amigo. Estou cuidando das redes dele e espero poder transformá-las em uma página memorial, com mais homenagens a ele e aos animais que ele dedicou tanto amor".

"Gratidão a todos vocês. A cada dia, mais consciente de até onde chega o meu trabalho. Só o amor constrói e cura", escreveu Patrícia Triaccan, uma das responsáveis por redirecionar os cachorros de Jeff para novos lares.

Os cachorros de Jeff Machado já encontraram um novo lar e prestaram uma homenagem, por meio dos novos tutores, ao ator que amou e cuidou com muito carinho de todos eles. Nas redes sociais, um dos bichinhos apareceu ao lado da placa: "Jeff Machado, descanse em paz". Outro cão teve uma foto registrada com uma legenda inserida no Instagram: "Você viverá para sempre em nós".

Os cães da raça Setter têm nomes de astros da MPB: Tim Maia, Nando Reis, Elis Regina, Cazuza, Vinícius de Moraes, Rita Lee, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Este último está desaparecido. Os demais foram entregues para uma adoção responsável desde o início do caso, em janeiro.

