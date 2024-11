A- A+

Liam Payne Corpo do músico Liam Payne é repatriado ao Reino Unido A imprensa local reportou que o corpo de Payne foi retirado de manhã do Cemitério Britânico de Buenos Aires

O corpo do músico Liam Payne, ex-integrante do One Direction, que morreu em outubro na Argentina, está sendo transportado para o Reino Unido em um voo que partiu de Buenos Aires na tarde desta quarta-feira (6), no qual também viaja seu pai, Geoff Payne, confirmou uma fonte policial à AFP.

O voo decolou de Buenos Aires às 13h58 (mesmo horário de Brasília) rumo a Londres. Um usuário publicou nas redes sociais um vídeo mostrando Geoff no aeroporto internacional de Ezeiza, na capital argentina, minutos antes de embarcar.

A imprensa local reportou que o corpo de Payne foi retirado de manhã do Cemitério Britânico de Buenos Aires, onde estava. Na terça-feira, um funcionário da funerária responsável pelo caso indicou à AFP que o corpo estava sendo embalsamado e seria repatriado nas próximas 24 ou 48 horas.

Também na terça, Geoff Payne voltou a visitar o memorial que os fãs fizeram em homenagem ao seu filho na porta do hotel onde ele faleceu; um altar repleto de cartas, fotos e flores.

O astro pop morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, de "múltiplos traumas" e "hemorragias internas e externas", após cair da varanda de seu quarto no terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

Os resultados preliminares da autópsia indicaram que ele estava sozinho no momento da queda e atravessava "algum tipo de surto relacionado ao abuso de substâncias", informou o Ministério Público na época.

Payne foi membro do One Direction, grupo de pop de enorme sucesso que ganhou fama em 2010, ao participar do reality show britânico "The X Factor". Em 2016, a "boy-band" entrou em pausa por tempo indeterminado.

