Corpos de estrela da TV australiana e namorado são encontrados em capas de pranchas de surfe

Os corpos do apresentador de TV Jesse Baird e de seu namorado, o comissário de bordo Luke Davies, foram encontrados dentro de duas capas de pranchas de surfe, numa propriedade rural, a 180 quilômetros de Sidney, na Austrália.

As informações são do Daily Mail.

O desaparecimento de Baird, de 26 anos, e de Davies, de 29, chocou a Austrália e mobilizou as autoridades locais desde a semana passada. Os dois foram vistos em público pela última vez, na segunda-feira da semana passada, em Paddington, um subúrbio de Sydney. Imagens de câmeras de segurança flagraram os dois perto de onde moravam e a passagem de uma van branca pela região. Baird não apareceu para trabalhar desde então.

Em meio às investigações sobre o sumiço, a polícia encontrou roupas manchadas de sangue numa caçamba de lixo na rua, a cerca de 28 quilômetros da residência do casal. No local também foram achados um telefone, chaves e cartões de crédito pertencentes aos desaparecidos.

O apartamento do casal foi identificado como "cena do crime". Lá, havia marcas compatíveis com as que seriam deixadas por uma luta corporal e móveis manchados de sangue. O mobiliário estava deslocado pelo imóvel, o que corrobora a tese de confronto físico.





De acordo com o jornal The Sun, as autoridades investigam a hipótese de o apresentador de TV ter sido perseguido por um ex-amante, um policial. Beau Lamarre foi nomeado "pessoa de interesse" no caso depois que investigadores apuraram que ele teve envolvimento amoroso com Baird.

O tabloide Daily Telegraph diz que parentes relataram à polícia que o término dos dois foi "amargo". Amigos contaram que o apresentador de TV temia estar sendo perseguido.

— Estou com muito medo pelo bem-estar dele. Ele usou a palavra 'stalker' [ao relatar o temor] — contou um amigo ao Daily Telegraph.

Procurado pela polícia, Lamarre tirou licença médica durante a semana e ainda não foi localizado.

"Após as investigações, os detetives conduzem uma linha de investigação segundo a qual uma terceira pessoa pode ajudar na investigação. A polícia está atualmente tentando localizá-lo. Os detetives continuarão examinando todos os relacionamentos e associações anteriores [de Baird e Davies]", diz o comunicado da polícia local.

De acordo com vizinhos, houve uma discussão no apartamento na manhã de segunda-feira.

