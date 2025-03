A- A+

EUA Corpos de Gene Hackman e da mulher ainda não foram reclamados por filhos, diz site Ator, de 95 anos, e sua esposa, de 63, foram encontrados mortos dentro de casa, no Novo México, nos EUA, no dia 26 de fevereiro

Os corpos de Gene Hackman e de sua mulher, Betsy, ainda não foram reclamados pela família, mais de um mês após terem sido encontrados mortos em casa.

Segundo o TMZ, que obteve informações do Escritório do Examinador Médico do Novo México, a lista de pessoas falecidas é atualizada todas as segundas-feiras, mas os nomes do ator, que morreu aos 95 anos, e da esposa ainda constam na publicação desde 24 de março.

Autoridades afirmaram ao site americano que não é incomum que os corpos permaneçam em situação parecida mesmo depois de um mês.

Segundo o TMZ, é possível que os filhos estejam se organizando para realizar o velório do casal.

Gene Hackman teve três filhos com Faye Maltese, já falecida: Christopher, de 65 anos; Elizabeth, de 62, e Leslie, de 58.

Apesar de acompanhado pelos filhos em diversas estreias de filme, Gene Hackman deu inúmeras entrevistas sobre a relação distante que se estabeleceu no primeiro casamento.

"Você se torna muito egoísta como ator", disse ele ao The New York Times em 1989.

"Embora eu tivesse família, aceitei empregos que nos separavam por três ou quatro meses seguidos. As tentações, o dinheiro e o reconhecimento eram demais para a pobre criança que havia em mim."

Em 2000, ao The Irish Independent, ele falou: "É difícil ser filho ou filha de uma celebridade. Eu não conseguia estar sempre em casa com eles enquanto cresciam e, depois de morar na Califórnia, eles sempre tiveram meu sucesso pairando sobre as cabeças deles".

Qual foi a causa da morte de Gene Hackman?

O ator americano de 95 anos morreu dias depois, supostamente em 18 de fevereiro, devido a uma insuficiência cardíaca.

Além disso, ele sofria de Alzheimer. Isso explicaria a hipótese considerada pela investigação de que o ator vencedor de dois Oscars não tenha sequer notado a morte de sua esposa.

Quando Gene Hackman e Betsy Arakawa foram encontrados mortos?

Vale lembrar que Hackman e Arakawa foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro, na casa do casal no Novo México.

Ele estava no chão da cozinha, ao lado de sua bengala e de seus óculos escuros, enquanto ela foi encontrada em um dos banheiros com o aquecedor portátil ligado.

Ao lado dos corpos estava também o de Zinna, um dos cães do casal.

De acordo com um relatório preparado pelo laboratório veterinário do Departamento de Agricultura de Los Angeles e obtido pela Associated Press, o cão provavelmente morreu de desidratação e fome.

Os outros dois cães que eles tinham foram resgatados e encaminhados para a adoção.

