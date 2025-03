Correios lançam selo comemorativo em homenagem a Gilberto Gil

A- A+

Com a aproximação da última turnê da carreira de Gilberto Gil, os Correios decidiram homenagear a trajetória do cantor com um selo e um carimbo comemorativos.

"Tempo Rei" passará por nove cidades brasileiras neste ano, fazendo um balanço das mais de seis décadas de carreira do compositor baiano, um dos fundadores do Tropicalismo.

As apresentações começarão em Salvador, no próximo sábado (15), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. De lá, Gil parte para o Rio de Janeiro, onde ocupará a Farmasi Arena nos dias 29 e 30 de março e 5 e 6 de abril.

Em seguida, ele se apresentará em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Fortaleza e Recife.

Os ingressos estão à venda no site da Eventim Brasil.

Confira todas as datas e cidades de 'Tempo Rei'

15 de março: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (ingressos esgotados)

29 e 30 de março, 5 e 6 de abril: Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (ingressos esgotados)

11, 12, 25 e 26 de abril: Allianz Parque, em São Paulo (ainda há ingressos para o dia 25)

31 de maio e 1º de junho: Marina da Glória, no Rio de Janeiro

7 de junho: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

14 de junho: Arena MRV, em Belo Horizonte

5 de julho: Ligga Arena, em Curitiba

9 de agosto: Estádio Mangueirão, em Belém

6 de setembro: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

15 de novembro: Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza

22 de novembro: Classic Hall, em Recife

