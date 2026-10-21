A- A+

REALITY 'Corrida das Blogueiras' anuncia turnê em dez capitais brasileiras, incluindo Recife Reality show comandado por Edu Camargo e Fih Oliveira terá encontros presenciais com fãs, exibição de episódios e participação de juradas convidadas; Recife está entre as cidades confirmadas

O sucesso nas plataformas digitais vai ganhar novos palcos. O reality show Corrida das Blogueiras, criado por Edu Camargo e Fih Oliveira, da dupla Diva Depressão, anunciou sua primeira turnê nacional, com passagens por dez capitais brasileiras, incluindo Recife.

A iniciativa, divulgada durante uma transmissão ao vivo nesta terça-feira (20), pretende aproximar os apresentadores da audiência que acompanha o programa pela internet.

Realizado pela DiaTV, o projeto inclui, além do Recife (no dia 22 de dezembro), apresentações em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Belém (PA), Curitiba (PR), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA).

Em cada cidade, Edu e Fih estarão presentes ao lado de uma jurada convidada. A programação prevê a exibição de um episódio do reality e atividades de interação com os fãs, incluindo oportunidades para fotografias com os apresentadores.

A Corrida

Lançado como uma competição voltada ao universo da criação de conteúdo digital, o Corrida das Blogueiras reúne participantes que enfrentam desafios relacionados à criatividade, à comunicação e à produção de conteúdo para a internet.

Ao longo das provas, os competidores são avaliados por um júri, em uma disputa que combina humor, referências à cultura pop e os códigos da influência digital.

O programa conquistou uma audiência fiel nas redes sociais e transformou o acompanhamento das temporadas em uma experiência coletiva para seus admiradores.

A possibilidade de encontrar essa comunidade fora do ambiente virtual é uma das principais motivações dos idealizadores.

Segundo Edu Camargo e Fih Oliveira, os pedidos dos espectadores para que o projeto chegasse a outras regiões do país foram frequentes.

“A gente recebe há muito tempo mensagens de pessoas pedindo para levar a Corrida para outras cidades. Sempre foi muito especial ver o carinho do público e perceber como o programa faz parte da vida de tanta gente. Agora, poder encontrar esses fãs, assistir aos episódios juntos e viver tudo isso de pertinho vai ser uma experiência incrível. Estamos muito animados para colocar a Corrida na estrada”, afirmam.

Os ingressos serão comercializados em quatro categorias, com benefícios distintos. As opções vão desde a entrada para a sessão de exibição até pacotes que incluem um leque exclusivo, produtos oficiais do evento ou um encontro com os apresentadores.

Também haverá venda de artigos temáticos, como camisetas, pins, pôsteres e leques, sujeita à disponibilidade. Os detalhes sobre as entradas e as cidades estão disponíveis no site oficial do reality.

O espaço reúne informações sobre a atração, registros fotográficos, conteúdos de bastidores, vídeos com participantes e jurados, publicações em blog e produtos licenciados.

Em São Paulo, a temporada também contará com sessões especiais no Teatro do YouTube, que receberão convidados ao longo da exibição dos novos episódios. As informações sobre essas atividades e a venda de ingressos estão concentradas no portal oficial.

Oitava temporada estreia em outubro

A transmissão que revelou a turnê também apresentou o primeiro teaser da oitava edição do Corrida das Blogueiras, com estreia marcada para 27 de outubro.

Para celebrar o lançamento, o programa prepara uma watch party na Audio, em São Paulo (SP). A proposta é reunir o público para assistir ao episódio de abertura na companhia de Edu, Fih, jurados e competidores da nova temporada.

Veja também