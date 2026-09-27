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NFL Corset da discórdia: Virginia divide opiniões com look ousado para a NFL Influenciadora prestigia neste domingo o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro

irginia Fonseca já escolheu o look para prestigiar o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro, que acontece neste domingo, às 17h25, no Maracanã. A influenciadora está usando um corset customizado feito com chuteiras e um jeans.

"Dia de NFL!", comentou a loira, postando uma foto na varanda de seu hotel de frente para a praia.

O look provocou um verdadeiro Fla-Flu na sua caixa de comentários, com os seguidores divergindo sobre sua escolha. "Divônica", "Perfeição", "Arrasou", comentaram os entusiastas.

Outros, usaram argumentos mais prolixos: "Lá vemmmm as críticas da internet falando mal do look da mona bafonicooooooooo!!!! Pq sim!!! Tem q saber carregar, dar conta de carregar e grana pra carregar! Icônica!!!!", rebateu.

"Amiga esses looks já não combinam com a potência que você se tornou", discordou outra seguidora. "Bora atualizar o gosto".

O Maracanã recebe um jogo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. É a primeira vez que a cidade sedia uma partida da NFL.

Além da partida, o evento conta com atrações musicais: Péricles será responsável por interpretar o Hino Nacional brasileiro antes do jogo, enquanto Ricky Martin e Pedro Sampaio comandam o show do intervalo.

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