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SINGLE "Corte e Costura": Dandara Modesto e Edwin Correia lançam single que antecipa novo álbum Faixa, gravada na Suíça, abre caminho para o disco "Chama" e aposta em sonoridade crua para abordar as complexidades do amor

A cantora brasileira Dandara Modesto e o guitarrista franco-brasileiro Edwin Correia lançaram, nesta quinta (26), a canção “Corte e Costura”, primeiro lançamento do projeto que desemboca no álbum “Chama”, previsto para abril.

O registro foi realizado no Beyond Groove Studio, em Basel, na Suíça, e traduz a aproximação artística entre os dois músicos, marcada por referências afro-brasileiras e diálogos com o jazz contemporâneo.

Com interpretação vocal de Dandara e guitarra de Edwin, a faixa aposta em uma estética direta, sem polimentos excessivos, valorizando a troca entre os artistas.

A composição – letra de Conrado Pera e música de Guigga – utiliza a imagem do trabalho manual para tratar das tensões e nuances das relações afetivas.

“Esta versão bruta, sem artifícios, destaca a nossa interação musical. A nossa cumplicidade baseia-se numa escuta imediata e num diálogo fluido, onde cada intervenção responde naturalmente à outra”, comenta Edwin.

“‘Corte e Costura’ é uma canção que revela a natureza do nosso encontro, onde a crueza da guitarra e da voz fica bem aparente. Como é um disco gravado sem ajustes – sem edição de voz, de guitarra, produzida com takes diretos –, é real, vivo. E escolhemos iniciar a apresentação do projeto com essa faixa porque é uma canção que traduz essa vibe: um jeito ‘cru’ de falar de amor, mas muito poético. A força da simplicidade, no sentido de poucos elementos, para tratar de uma complexidade”, completa Dandara.

A parceria teve início em janeiro de 2023, durante um encontro musical em Salvador (BA). A sintonia imediata levou à construção de um trabalho conjunto que reúne elementos da música brasileira, improvisação e texturas eletrônicas.

Após apresentações em território suíço e uma sessão ao vivo no estúdio Artefax, a dupla decidiu consolidar um repertório autoral, apostando em uma abordagem intimista e multicultural.

Trajetórias

Radicada em Zurique, Dandara Modesto desenvolve uma carreira que atravessa música, performance e produção.

Sua pesquisa artística envolve corpo, memória, deslocamento e ancestralidade, com atuação em projetos que dialogam com dança, teatro e artes visuais no Brasil e na Europa.

Entre seus trabalhos recentes está o álbum “Estrangeira” (2023), no qual investiga temas como migração e identidade feminina.

Já Edwin Correia constrói sua trajetória a partir do encontro entre diferentes linguagens musicais. Com formação marcada pelo jazz, blues e referências do Nordeste brasileiro, o guitarrista e compositor tem no ecletismo uma de suas principais características.

Em 2022, lançou o disco Brilhante e, ao longo da carreira, passou por importantes palcos e festivais internacionais. Atualmente, dedica-se também ao desenvolvimento do novo projeto ao lado de Dandara.

* Com informações da assessoria



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