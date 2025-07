A- A+

luto Cortejo em celebração à Preta Gil, após velório, acontece com apoio do Corpo de Bombeiros Trajeto contemplará parte do percurso do Bloco da Preta, que a artista comandava durante o carnaval

Após a realização do velório de Preta Gil, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros realizará um cortejo em homenagem à cantora num trajeto que contemplará parte do percurso do Bloco da Preta, que a artista comandava durante o carnaval. O corpo será transportado num dos caminhões da corporação, conforme apurou o Globo.

A celebração à artista também contará com uma performance especial da bateria da Mangueira, agremiação de carnaval pela qual foi rainha de bateria em 2007. O cortejo passará pelas Avenidas Primeiro de Março e Presidente Vargas, no Centro, com destino à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, onde haverá uma cerimônia restrita à família e amigos próximos, prevista para acontecer entre 15h e 17h. A cremação do corpo ocorrerá em seguida.

Comoção entre família

Pai de Preta, o cantor e compositor Gilberto Gil preferiu ir ao velório apenas ao fim da realização da cerimônia, às 13h. Antes da abertura do teatro ao público, colegas famosos da cantora, como os atores Taís Araujo e Luis Miranda, se despediram de Preta em momento reservado. Intérprete da protagonista Raquel em "Vale tudo", Tais afirmou que fez questão de prestar homenagens à amiga antes de se dirigir a um dia de gravações da novela "Vale tudo", nos Estúdios Globo.

Uma fila com centenas de fãs se estende por toda a Cinelândia. Parte do público se despede da ídolo com cartazes em que se lê "Preta Gil, uma artista e mulher guerreira brasileira" e "Todo amor do mundo a Preta".

Despedida

Amigos, parentes e fãs prestam homenagens a Preta Gil no velório da cantora, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Acompanhada pelo GLOBO, a cerimônia — que ocorre das 9h às 13h, com entrada aberta ao público — é marcada por manifestações de solidariedade à família da artista, que morreu aos 50 anos, no último domingo (20), em decorrência de complicações derivadas de um câncer de intestino, também chamado de câncer de cólon ou câncer colorretal. A Cinelândia, em frente ao Theatro, está lotada de fãs que foram acompanhar a despedida.

Fãs com cartazes entraram no velório quando os portões se abriram, às 9h30. Sobre muitas coroas de flores enviadas por admiradores, um telão mostra imagens de Preta. Filho de Preta Gil, Francisco Gil se emocionou diante do corpo da mãe.

Filha de Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, Preta Gil deixa um filho, o cantor e compositor Francisco Gil, de 30 anos, integrante da banda Gilsons. O músico recebe o apoio dos seis irmãos da artista — Bela Gil, José Gil, Bem Gil, Nara Gil, Marília Gil e Maria Gil.

Tratamento nos EUA

Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. Ela estava nos Estados Unidos, onde se submetia a um tratamento experimental de ponta em Nova York.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Francisco Gil — que esteve perto da mãe durante todo o tratamento — afirma que o motor da vida de Preta foi amar. "Você foi implacável amando", diz ele. Francisco ressalta também que a mãe o ensinou que o amor não se limita e que ela será sempre amada: "Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você."

