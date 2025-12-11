A- A+

CULTURA Cortejo Gonzaguiano ganha o Bairro do Recife e celebra os 113 anos de nascimento do Rei do Baião A programação realizada pela Prefeitura do Recife, em parceria com a Sociedade dos Forrozeiros Pé-de-Serra e Ai!, acontece neste sábado (13), repleta de forró, na Avenida Rio Branco

Para celebrar o aniversário de 113 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, que apresentou ao mundo um imaginário e um abecedário musical do Nordeste, será realizada, no próximo sábado (13), a segunda edição do Cortejo Gonzaguiano, que vai espalhar forró e regionalidade pelas ruas do Bairro do Recife.

Reunindo dezenas de forrozeiros, a programação começa às 15h, na Avenida Rio Branco.

A programação celebra também o Dia Nacional do Forró, ritmo reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Foto: Andréa Rêgo Barros / Arquivo PCR

A concentração será embalada por dezenas de atrações, que irão se revezar no palco para cantar suas saudades e homenagens a Gonzagão.

Participarão da programação, por ordem de apresentação: Raminho do Acordeon, Roberto Cruz, Dudu do Acordeon, Andrezza Formiga, André Macambira, Herbert Lucena, César Amaral, Kelly Rosa, Cláudio Rabeca, Rogério Rangel, Cristina Amaral e Juba Valença, além dos três sanfoneiros da nova geração Pedro Kauan, Ângelo Gabriel e Tonynho do Acordeon.

A partir das 17h, o cortejo seguirá pela Rua do Bom Jesus em direção à Praça do Arsenal, onde será feita a apoteose ao som de uma orquestra de sanfonas.

Como todo cortejo pernambucano, a celebração a Gonzagão contará com a participação especial de três bonecos gigantes da Embaixada de Bonecos: o de Elba Ramalho, o de Dominguinhos e o do aniversariante.

A programação, realizada numa articulação da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura Cidade do Recife e do Memorial Luiz Gonzaga, com a Sociedade dos Forrozeiros Pé-de-Serra e ai!, acaba às 18h.

Do forró ao frevo

A partir das 18h, os sanfoneiros irão cochilar, mas a festa não acaba. Dois dos principais nomes do carnaval brasileiro, maestro Spok e Armandinho Macedo se reúnem para show inédito em homenagem ao frevo na mesma Praça do Arsenal.

“Frevo pernambucano, sotaque baiano” marca a estreia do Fest Brasil: Festival de Arte e Cultura Brasileira, realizado pela instituição brasiliense Amigos do Futuro com o Ministério da Cultura e o Governo Federal, com apoio da Prefeitura do Recife.

O objetivo do projeto é promover um encontro de Pernambuco com a Bahia através do diálogo entre dois carnavais, dois sotaques e uma mesma paixão: o frevo. A programação contará ainda com a roda de conversa "A arte de criar a partir da tradição" no Paço do Frevo, também no sábado, às 10h30.

Ciclo natalino

Além de forró e frevo, alegria e lamento sertanejo, a programação do bairro histórico contará ainda com atrações do ciclo natalino.

Das 17h às 21h do sábado, quatro atrações irão tingir de azul e encarnado a Avenida Rio Branco: Pastoril Sonho de uma Adolescente, Orquestra Frevo Mix - Especial de Natal, Pastoril Giselly Andrade e Mestre Lua.

