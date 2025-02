A- A+

Calunga Cortejo náutico inédito celebra os 93 anos do Homem da Meia Noite, no Dia de Iemanjá Calunga foi cortejado por representantes de terreiro e dos mais tradicionais blocos líricos pernambucanos, em passeio que desembarcou no Marco Zero, com arrastão que terminou no Paço do Frevo

O Clube Carnavalesco Homem da Meia Noite promoveu, neste domingo (2), um momento histórico: o cortejo náutico inédito para comemorar os 93 anos do calunga gigante, que coincide com o Dia de Iemanjá, reunindo representantes do candomblé e agremiações tradicionais do Carnaval de Pernambuco para em um passeio pelas Águas do Capibaribe.



A concentração aconteceu no início da tarde, no Restaurante Catamaran, no Cais das Cinco Pontas. A embarcação ornamentada com flores recebeu o calunga trajado a caráter com um terno azul estampado com a imagem de Iemanjá.





O Afoxé Ilê Axé Ifá -Axé de Ouro Preto participou da celebração | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco



Antes da saída, o pai de santo e a comunidade do Afoxé Ilê Axé Ifá - Axé de Ouro Preto, realizaram uma cerimônia para Iemanjá, com soltura de pombas brancas. "Falar desse dia é mágico. É o misticismo, é o sincretismo, é o santo, é o profano. É unir o filho à mãe. Hoje é um dia único e incônico para o candombé pernambucano, o frevo e todas as agremiações", comemorou Pai Maciel de Oxóssi.



Os clarins anunciaram a partida da embarcação, que levou o calunga acompanhado por uma tripulação formada por porta estandartes dos mais tradicionais blocos líricos de Pernambuco, com destino ao Marco Zero, onde uma multidão aguardava a chegada do cortejo.

Os blocos líricos estão com seus representantes e em terra, outros integrantes das agremiações aguardavam para a chegada do cortejo marítimo. Após a chegada das embarcações, com concentração na Praça do Marco Zero, o cortejo segue por terra até o Paço do Frevo, que recebeu apresentações dos Batutas de São José, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, Cordas e Retalhos, O Bonde e A Flor da Lira.



No final da tarde, a apoteose do Frevo, em frente ao Paço do Frevo, na Praça do Arsenal da Marinha, contou com participações de Getúlio Cabalcanti, Coral Edgard Moraes, Maestro Marcos Cezar e Orquestra de Frevo do Maestro Carlos.



"Este ano os homenageados são os blocos líricos, com Getúlio Cavalcanti e Edgard Moraes. Entãoo, a ideia foi trazer a festa para o Recife", explicou o presidente do Clube Carnavalesco Homem da Meia Noite, Adilson Correia Neto.

Entrega da roupa

A cerimônia da entrega da roupa do Homem da meia-Noite foi criada há 8 anos. A primeira edição aconteceu no terreiro de Xambá e já aconteceu em outras ocasiões especiais, como aos pés da santa no Morro da Conceição e outros eventos em Olinda e em Garanhuns. Sempre é de acordo com o nosso tema.



"Este anos viemos com um tema saudoso, de lembranças, em homenagem aos blocos líricos, a Getúlio [Cavalcanti] e ao Coral Edgard Moraes. E nada melhor do que ter um momento como esse, nas águas do Capibaribe", comentou Luiz Adolpho, ex-presidente do Clube Carnavalesco Homem da Meia Noite.





