Cotado para o BBB 26, Thiago Martins curte férias no Espírito Santo: "Vou ficar aqui na praia"
Frequentemente apontado como possível participante do reality show, artista já afirmou que negaria convite: 'Acho que eu sairia na primeira semana'
Um dos nomes que vinha sendo apontado, nos últimos meses, como possível integrante do BBB 26, o ator e cantor Thiago Martins usou as redes sociais para mostrar que está livre, leve e solto no litoral do Espírito Santo. Nada de confinamento.
O artista, de 37 anos, publicou fotos em que aparece numa praia, tendo como fundo sonoro a frase de uma música da Banda Meme: "Trabalhar é o caral**. Vou ficar aqui na praia".
Recentemente, o nome do ator apareceu em várias listas como provável participante da nova edição do reality show, que estreou, na última segunda-feira (12), com anônimos, famosos e ex-BBBs. Thiago já havia declarado, em entrevistas passadas, que não aceitaria ingressar no programa.
https://oglobo.globo.com/cultura/noticia/2026/01/14/cotado-para-o-bbb-26-thiago-martins-curte-ferias-no-espirito-santo-vou-ficar-aqui-na-praia.ghtml
Leia também
• Famosos celebram união de Jade Picon e André Lamoglia após casal assumir namoro: 'Imagine o filho'
• BBB 26: Milena chama Sol Vega de "bruxa velha", tem crise de choro e é consolada
• BBB 26: ator Henri Castelli passa mal durante prova do líder e é socorrido; vídeo
"Se fosse convidado para o BBB - Big Brother Brasil, não iria. É muito difícil a convivência com pessoas que você não conhece. São gostos, costumes diferentes. Acho que eu sairia na primeira semana. Prefiro ficar aqui em casa com minha família e meus cachorros. Aqui ninguém elimina ninguém, a gente briga, faz as pazes e está tudo certo", afirmou Thiago, numa entrevista ao jornal "Extra", em 2022, quando seu nome já aparecia em listas que circulavam na internet.