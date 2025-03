Cotado para Oscar, Timothée Chalamet pode se tornar o mais jovem a vencer prêmio de melhor ator

A- A+

O Oscar 2025 pode ser histórico não só para Timothée Chalamet como também para a Academia de Hollywood. O artista de 29 anos, que interpreta Bob Dylan no filme "Um Completo Desconhecido" e concorre ao prêmio de melhor ator, pode ser tornar o mais jovem a vencer a categoria. E ele tem chances de ganhar: no SAG Awards, prêmio do Sindicato de Atores americanos, Chalamet levou a melhor em cima de Adrien Brody, de "O Brutalista", tido até então como o franco favorito.

Aliás, se vencer este Oscar, Timothée Chalamet quebra o recorde do próprio Adrien Brody, tudo até então como o mais jovem ator a ganhar tal prêmio. Ele foi consagrado em 2002, por causa de "O Pianista" e, na época, também tinha 29 anos. Acontece há uma diferença de 280 dias entre os dois (Brody é de 14 de abril, Chalamet de 27 de dezembro), dando ao mais jovem o posto do recorde.

Além deles, concorrem na categoria Colman Domingo ("Sing Sing), Ralph Fiennes ("Conclave") e Sebastian Stan ("O Aprendiz).

