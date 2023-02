Courteney Cox, a Monica de "Friends", confirma que príncipe Harry passou dias em sua casa

A- A+

A atriz Courteney Cox, famosa por interpretar a Monica, no seriado "Friends", confirmou o que o príncipe Harry passou uma pequena temporada em sua casa na Califórnia, depois de voltar da guerra do Afeganistão. Ele fez esse relato na autobiografia "O que sobra" (editora Objetiva) e disse ter comido chocolate com cogumelos, que estavam na geladeira, e conversado com o vaso sanitário. Essa informação, porém, ela não confirmou.

"Ele ficou aqui por uns dias mesmo, uns dois ou três. É uma pessoa muito legal", diz Courteney em entrevista à revista Variety se esquivando do assunto cogumelos. ""Eu não li o livro. Quero ler, porque ouvi dizer que é muito divertido. Mas sim, chegou a mim. Não estou dizendo que tinha cogumelos! Eu definitivamente não estava distribuindo".

Harry era fã da série e costumava passar dias e dias em casa maratonando os episódios. Ele conta, no livro, se identificar com o Chandler, par romântico de Monica, e ter ficado nervoso quando conheceu a atriz que a interpretava.

"Ela era a Monica. Eu era um Chandler. Eu me perguntei se eu conseguiria juntar a coragem para contar a ela. Será que tinha Tequila suficiente na Califórnia para me deixar tão valente?".

