Courtney Love diz que perdeu papel em 'Clube da luta' depois de rejeitar proposta de Brad Pitt

A- A+

Courtney Love concedeu uma entrevista ao podcast “WTF” e disse que o diretor David Fincher a contratou para contracenar com Brad Pitt e Edward Norton em “Clube da luta” de 1999. Courtney disse que ganhou o papel de Marla Singer, interpretada por Helena Bonham Carter no filme.

A vocalista do “Hole” tinha sido elogiada por seu trabalho no filme “The People vs. Larry Flynt” na época. De acordo com ela, a participação em "Clube da luta" foi cancelada depois de ela rejeitar a proposta de Brad Pitt para um filme de Kurt Cobain.

Courtney Love disse que ficou irritada com Pitt depois que ele e o diretor Gus Van Sant a abordaram para fazer um filme de Kurt Cobain. Ela e Kurt se casaram em 1992 e ficaram juntos até a morte do músico em 1994, aos 27 anos. Van Sant acabou fazendo o drama inspirado em Kurt Cobain, “Last Days”, estrelado por Michael Pitt, mas Courtney disse que esse não era o projeto que Pitt e o diretor. queriam que ela aprovasse.

“Eu não deixaria Brad interpretar Kurt”, disse Courtney. “Fui incisiva. Quem diabos você pensa que é?".

Ela ainda acrescentou que disse a Brad Pitt o seguinte: “Não sei se confio em você e não sei se seus filmes têm fins lucrativos. Eles são realmente bons filmes de justiça social, mas… se você não me entende, você meio que não entende Kurt, e eu não sinto como você sente, Brad.”

Veja também

RÉVEILLON 2023 vai ser recebido com frevo, funk e soul, entre outras sonoridades