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Luto Cover de Junior no documentário de Sandy & Junior morre aos 45 anos Morte foi confirmada nas redes sociais por Natiare Azevedo, cover de Sandy e parceira de Calixto em apresentações

Antonio Calixto, conhecido por interpretar Junior Lima como cover e por sua participação no documentário Sandy e Junior: A História, morreu na quarta-feira, 19, aos 45 anos. O cabeleireiro estava internado em São Paulo havia meses, após uma pneumonia provocar uma fístula no esôfago. Segundo a produtora Quarto Sinal, responsável pela administração de seus shows, a morte ocorreu em decorrência de complicações da doença.

A morte foi confirmada nas redes sociais por Natiare Azevedo, cover de Sandy e parceira de Calixto em apresentações. Os dois trabalhavam juntos desde 2007 e voltaram a se apresentar na época da turnê Nossa História, de Sandy & Junior.

"Hoje eu me despeço de uma pessoa que foi muito importante na minha caminhada e na minha história como cover da Sandy. É com o coração completamente apertado que venho comunicar o falecimento do meu querido Antonio Calixto, meu primeiro cover do Junior e alguém que jamais será esquecido por mim", escreveu Natiare.

"O Antônio fez parte de momentos muito importantes da minha trajetória. Foi ele quem me levou ao meu primeiro programa de televisão, quem acreditou em mim, me apoiou e sempre me incentivou a seguir em frente como cover da Sandy. Sou eternamente grata por todo carinho, apoio e por tudo o que vivemos juntos", continuou.

Durante o período de internação, amigos, familiares e integrantes da equipe de Calixto organizaram uma vaquinha e um show beneficente para ajudar a custear o tratamento e a recuperação do artista.

O velório foi realizado em Poá, na Grande São Paulo, na noite de quarta-feira. O sepultamento ocorre na manhã desta quinta-feira, 20, no Cemitério da Paz, no Jardim Itamarati, também em Poá.

Participação no documentário

Calixto participou, em 2020, do documentário Sandy e Junior: A História, lançado pelo Globoplay. Na produção, ele contou que imitava Junior desde a infância e falou sobre a maneira como encarava o trabalho de cover do cantor. "Eu não quero parecer o Junior, quero representar meu ídolo", afirmou Calixto no documentário. A relação profissional com Natiare começou em 2007

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