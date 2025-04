A- A+

beyoncé "Cowboy Carter": ingressos de show da nova turnê de Beyoncé "encalharam", diz site Cantora americana vencedora do Grammy iniciou a turnê de seu último disco nesta segunda-feira (28), em Los Angeles

Mal começou e a nova turnê de Beyoncé já está lidando com o fantasma do "flop".

É o que especula o site TMZ, que noticiou nesta terça-feira que os ingressos para o primeiro show da temporada "Cowboy Carter" não estavam vendendo bem nos Estados Unidos.

Segundo a publicação, ainda restavam mais de 3.800 bilhetes disponíveis para a apresentação da cantora no SoFi Stadium, em Los Angeles, na noite desta segunda-feira (28), pouco antes do início do show — "e os preços de revenda caíram para US$ 20", sublinha o TMZ.

"Uma loucura, considerando que estamos falando da Queen Bey", destacaram.

Álbum do ano

Foi com o álbum “Cowboy Carter” (2024) que Beyoncé, recordista de Grammys (são 35 prêmios, ao todo, e 99 indicações), levou para casa o seu primeiro troféu de “Álbum do ano”, a principal categoria da premiação, em sua edição mais recente, em fevereiro.

Segunda parte de uma trilogia que começou com “Renaissance” (2022), “Cowboy Carter” se transforma em turnê a partir desta segunda-feira (28), com o show no Sofi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Anunciada no começo de fevereiro, a turnê vai ser menor que a anterior, de “Renaissance”. Beyoncé vai passar apenas por nove cidades, em comparação com as 39 (em 12 países) que passou anteriormente.

Assim como na turnê anterior, a americana de 43 anos também não vai passar pelo Brasil (nem pela América Latina, como um todo).

Depois da estreia em Los Angeles ela vai para Chicago, Nova Jersey, Londres, Paris, Houston, Washington DC, Atlanta e Las Vegas, onde encerra a série de shows no dia 26 de julho. Serão, ao todo, 32 shows.

Em Los Angeles, onde a diva se apresenta cinco noites, os ingressos variam de R$ 272 (no último nível da arquibancada) a R$ 5.764 (em áreas na pista, praticamente dentro do palco), aproximadamente.

Em Londres, onde se apresenta seis vezes, entre os dias 5 e 16 de junho, os valores vão de R$ 921 (também no último nível da arquibancada) a R$ 6.495 (nas mesmas áreas "VIPs"), aproximadamente.

