Música "Cowboy Carter Tour": tudo o que se sabe sobre nova turnê de Beyoncé, que começa nesta segunda (28) Assim como na turnê "Renaissance", em 2023, a cantora não fará shows no Brasil

Foi com o álbum “Cowboy Carter” (2024) que Beyoncé, recordista de Grammys (são 35 prêmios, ao todo, e 99 indicações), levou para casa o seu primeiro troféu de “Álbum do ano”, a principal categoria da premiação, em sua edição mais recente, em fevereiro.

Segunda parte de uma trilogia que começou com “Renaissance” (2022), “Cowboy Carter” se transforma em turnê a partir desta segunda-feira (28), com o show no Sofi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Anunciada no começo de fevereiro, a turnê vai ser menor que a anterior, de “Renaissance”. Beyoncé vai passar apenas por nove cidades, em comparação com as 39 (em 12 países) que passou anteriormente.

Assim como na turnê anterior, a americana de 43 anos também não vai passar pelo Brasil (nem pela América Latina, como um todo).

Depois da estreia em Los Angeles ela vai para Chicago, Nova Jersey, Londres, Paris, Houston, Washington DC, Atlanta e Las Vegas, onde encerra a série de shows no dia 26 de julho. Serão, ao todo, 32 shows.

Em Los Angeles, onde a diva se apresenta cinco noites, os ingressos variam de R$ 272 (no último nível da arquibancada) a R$ 5.764 (em áreas na pista, praticamente dentro do palco), aproximadamente.

Em Londres, onde se apresenta seis vezes, entre os dias 5 e 16 de junho, os valores vão de R$ 921 (também no último nível da arquibancada) a R$ 6.495 (nas mesmas áreas "VIPs"), aproximadamente.

O palco

Beyoncé deu um gostinho de como vai ser a nova turnê com um vídeo teaser publicado este domingo (27) em suas redes sociais.

O palco, pontuaram diversos fãs, parece ter o formato de uma guitarra. Assim como na “Renaissance World Tour”, a estrutura tem diversas passarelas.

Possível setlist

Na noite do último Natal, no intervalo de uma partida da NFL (Baltimore Ravens contra Houston Texans, no NRG Stadium, em Houston), Beyoncé fez a primeira apresentação ao vivo da Era “Cowboy Carter”.

Conhecido como “Beyoncé Bowl”, o show, com participações de Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy, Reyna Roberts, Shaboozey e Post Malone, durou 14 minutos e meio e teve as seguintes músicas:

16 Carriages

Blackbird (com Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy e Reyna Roberts)

Ya Ya

My House

Spaghetti & Riverdance & Sweet Honey Buckin’ (com Shaboozey)

Levii’s Jeans (com Post Malone)

Jolene

Texas Hold ‘Em

Ficaram de fora as seguintes músicas: “Ameriican Requiem”, “Protector”, “My Rose”, “Smoke Hour Willie Nelson”, “Bodyguard”, “Dolly P”, “Daughter”, “Alliigator Tears”, “Smoke Hour II”, “Just For Fun, “II Most Wanted”, “Flamenco”, “The Linda Martell Show”, “Oh Louisiana”, “Desert Eagle”, “Riiverdance”, “II Hands II Heaven”, “Tyrant” e “Amen”.

É de se esperar, naturalmente, que a artista inclua na turnê músicas de outros álbuns.

Na “Renaissance World Tour”, em shows que duravam cerca de três horas, Beyoncé também cantava músicas como “Crazy in Love” (de seu álbum de estreia, “Dangerously in Love”, de 2003), “Love On Top” (2011) e “Formation” (2016).

Para entrar no clima da nova turnê de Beyoncé, o show de intervalo da NFL está disponível na Netflix.

Todas as datas da "Cowboy Carter Tour"

28/04: Los Angeles (SoFi Stadium)

01/05: Los Angeles (SoFi Stadium)

04/05: Los Angeles (SoFi Stadium)

07/05: Los Angeles (SoFi Stadium)

09/05: Los Angeles (SoFi Stadium)

15/05: Chicago (Soldier Field)

17/05: Chicago (Soldier Field)

18/05: Chicago (Soldier Field)

22/05: Nova Jersey (MetLife Stadium)

24/05: Nova Jersey (MetLife Stadium)

25/05: Nova Jersey (MetLife Stadium)

28/05: Nova Jersey (MetLife Stadium)

29/05: Nova Jersey (MetLife Stadium)

05/06: Londres (Tottenham Hotspur Stadium)

07/06: Londres (Tottenham Hotspur Stadium)

10/06: Londres (Tottenham Hotspur Stadium)

12/06: Londres (Tottenham Hotspur Stadium)

14/06: Londres (Tottenham Hotspur Stadium)

16/06: Londres (Tottenham Hotspur Stadium)

19/06: Paris (Stade de France)

21/06: Paris (Stade de France)

22/06: Paris (Stade de France)

28/06: Houston (NRG Stadium)

29/06: Houston (NRG Stadium)

04/07: Washington DC (Northwest Stadium)

07/07: Washington DC (Northwest Stadium)

10/07: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

11/07: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

13/07: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

14/07: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

25/07: Las Vegas (Allegiant Stadium)

26/07: Las Vegas (Allegiant Stadium)

