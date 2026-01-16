A- A+

BBB26 Milena pode ser a indicada por Cowboy ao primeiro Paredão Em conversa com outros participantes, o Líder Alberto Cowboy afirmou que pode indicar a mineira por causa de falas infelizes dela a respeito dos Veteranos da casa

O Líder Alberto Cowboy não decidiu ainda quem vai indicar ao primeiro Paredão da edição 2026 do BBB - que deve ser formado neste domingo (18). Mas, em conversa com outros participantes, o vetrerano disse que pode indicar a mineira Milena.



Como critério que pode levar a sister para a berlinda, Cowboy falou sobre a questão da afinidade. Além disso, ele não gostou de uma fala da sister a respeito dos participantes veteranos.

"A Milena foi infeliz em um comentário dela sobre os veteranos. Atingiu todos", afirmou o brother que também é de Minas Gerais.



Entre os conselhos recebidos pelo Líder, está o do também Veterano Jonas, que sugeriu que a indicação fosse dada a alguém que precisa sair da casa.



Já Sarah, outra ex-BBB, falou sobre Cowboy indicar alguém que ele considere "planta".



A propósito, nesta sexta-feira (16), antes da primeira festa da casa - que terá Anitta como atração - Cowboy precisará indicar cinco participantes para a Mira do Líder.



"Solange não merecia estar no programa"

Entre as falas tidas como ofensivas de Milena, de acordo com o Líder e Veterano Alberto Cowboy, está o fato dela ter dito que Solange não merecia estar no programa.



Reconhecendo o que disse, Milena acabou pedindo desculpas aos demais Veteranos.



Milena já teve atritos com Sol Veiga durante a Prova do Líder desta semana. Ao ser desclassificada da disputa - por ter se desequilibrado e caído na prova - ela seguiu para casa e, aos prantos, chegou a chamar a Veterana de "bruxa velha".





