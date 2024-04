A- A+

BBB 24 Cozinha interditada no BBB 24 e Davi especula: ''Será que é pegadinha de 1º de abril ?''

Na manhã desta segunda-feira (1), os brothers da casa do Big Brother Brasil 24 acordaram com a cozinha do VIP e da Xepa interditadas por uma divisória. O momento aconteceu quando Davi estava cozinhando e foi surpreendido pela invasão de dois Dummies que realizaram o fechamento das duas cozinhas.

Abismado com a situação, o baiano rapidamente compartilhou com Isabelle que os Dummies pediram para ele sair da cozinha e cercaram o local. A Cunhã questionou se os participantes foram para o Tá Com Nada, mas o motorista de aplicativo especulou ser uma brincadeira de 1° de abril, conhecido por ser o ''dia da mentira''.

''Será que é pegadinha de 1º de abril ?", perguntou Davi. "Tu é muito esperto, curumim", afirmou Isabelle.

Outros brothers comentaram a situação, como Lucas Henrique que temeu a possibilidade do Tá Com Nada. ''De novo nessa altura do campeonato. Tá de brincadeira, pai", disse o carioca. A Líder Giovanna completou: "É brincadeira, é de f*der".

Apesar de muita especulação, a dinâmica se tratava de uma brincadeira da produção do programa. Os participantes tiveram uma ação de comida de um dos patrocinadores do BBB e por isso a cozinha da casa foi interditada.

"Hoje a cozinha está fechada e ninguém vai cozinhar. Mas podem ficar tranquilos, porque tem iFood chegando", dizia a mensagem recebida pelos brothers.

