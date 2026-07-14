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EXPOSIÇÃO "Cozinha Sertaneja - Comer para Resistir": mostra será aberta nesta quinta (16) no Eufrásio Barbosa Mostra integra programação do projeto Fenearte - Cozinha de Território Expandido da Fenearte

Utensílios, instalações cenográficas e textos curatoriais, entre outros, compõem a mostra "Cozinha Sertaneja - Comer para Resistir" - que traz à tona a culinária do Sertão sob o contexto da convivência em meio à natureza, técnica, memória e religiosidade.



Integrante da programação da Fenearte - Cozinha de Território Expandido, a mostra será aberta nesta quinta-feira (16) no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

A ideia é ir além de receitas e ingredientes, tendo a cozinha sertaneja como um sistema requintado de conhecimentos construídos no decorrer de séculos.

Projeto Fenearte

Sob curadoria de Bruno Albertim e Lúcio Omena, a mostra segue em cartaz até o próximo dia 23 de agosto.









Como primeira exposição da Feira dedicada à culinária do Sertão pernambucano, um olhar inédito sobre umas das mais importantes tradições do estado ganha reforço para compreensão de que cozinhar, no semiárido, tem significado que vai além de uma preparação de alimentos.





Crédito: Lúcio Omena & Bidu Alves/Cozinha do Sertão

No percurso, o visitante vai encontrar, também, casas de farinha, pirões, peneiras e gamelas, inclusive instalações cenográficas e ambientes que recriam a cozinha sertaneja como espaço de memório, encontro e afeto.

"Mais do que um repertório de receitas, o cozinhar sertanejo constitui um sofisiticado sistema de tecnologias populares. Cada objeto, cada ingrediente e cada modo de preparo respondem a uma pergunta fundamental: como pernamecer?", ressalta Albertim.

Ensaio

A mostra traz, ainda, o ensaio fotográfico "Vaqueiros de Gibão" (2025), como culminância de mais de uma década de pesquisa do fotógrafo e antropóligo Pablo Pinheiro.



Com o elo entre vaqueiro, caatinga e saberes geracionais como motes, o ensaio foi montado a partir de vivências e de escutas de homens e mulheres que resistem à tradição da vauqierama sertaneja.



SERVIÇO

Mostra "Cozinha Sertaneja - Comer para Resistir" // Projeto Fenearte - Cozinha de Território | Território Expandido da Fenearte

Quando: a partir de quinta, 16 de julho, até 23 de agosto

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: (81) 3181-3460



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