streaming Craig Mazin, produtor da série "The Last of Us", rebate críticas à aparência da atriz Bella Ramsey Bella retorna como a protagonista da série na segund temporada, que estreia em 13 de abril de 2025.

O produtor e roteirista Craig Mazin, que assina a adaptação para a TV do vídeogame "The Last of Us", rebate críticas feitas por internautas acerca da aparência da atriz Bella Ramsey.

A atriz interpretou a protagonista Ellie Williams na primeira temporada da série, e retorna para uma nova temporada que estreia em 13 de abril de 2025.

As críticas dos internautas apontam que Bella não parece mais velha ou não tem "semelhanças" com a Ellie dos jogos. Essas falas se referem ao intervalo temporal da história que foram aplicados também na série.

Ellie começa a trama como uma adolescente de 14 anos, e envelhece 4 anos para a segunda temporada.

“Eu entendo a dificuldade que algumas pessoas têm quando dizem, ‘Ela parecia ter 14 anos na primeira temporada. Ela ainda parece mais ou menos a mesma para nós, mesmo que agora ela tenha 19.’ Ellie no jogo parece muito mais velha. Algumas pessoas mudam bastante e outras não", reflete o Craig acerca das críticas para o The Hollywood Reporter.

O produtor também reforçou que seu interesse ao produzir a adaptação de "The Last of Us" passa longe de ser atrelado as aparências dos personagens.

"Eu não estou interessado na aparência — embora eu tenha olhado para o rosto de Bella por anos enquanto filmava, e eu posso ver que ela certamente cresceu. Eu estou interessado na maturidade emocional e na mudança de personalidade”, defendeu o produtor.

Produção da Max, a segunda temporada de "The Last of Us" foca nos acontecimentos do segundo jogo da franquia.

No elenco, o ator Pedro Pascal também retorna ao lado de Ramsey, no papel de Joel Miller.

Mas a produção também conta com novos nomes: estão Kaitlyn Denver ("Vinagre de Maçã") como a nova protagonista da trama Abby, Young Mazino ("Treta") como Jesse, Isabela Merced ("Alien: Romulus") no papel de Dina, interesse amoroso de Ellie, Jeffrey Wright (“Ficção Americana”) e Tati Gabrielle (“Você”).

