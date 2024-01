Cream craker da Yasmin: café da manhã da sister viraliza nas redes; entenda

A- A+

Com a liderança definida e, com ela, a primeira divisão dos famigerados grupos do VIP e da Xepa, as movimentações por comida já estão rolando e virando assunto nas redes sociais. Na cozinha da Xepa, Yasmin Brunet, Lucas Pizane e Fernanda protagonizaram uma cena inusitada ao conversar sobre comida.



A confeiteira revelou que não fazia questão de cream cracker, o biscoito de água e sal. A modelo Yasmin, no entanto, demonstrou seu grande interesse pelo alimento

"Vou ser bem sincera com vocês, eu não faço questão de cream cracker", comentou Fernanda. "Eu faço!", avisou Yasmin. "Então, eu vou dividir com vocês dois. Eu sei que você faz, mas ele é meu fechamento, então vou dar metade pra ele e metade pra você", complementa a niteroiense.O diálogo, claro, viralizou rapidamente e gerou muita zoação por conta de origem rica da moça. "Yasmin desesperada por uma cream cracker kkkk", postou uma fã do programa. "A cara de desespero dela, tipo: mona dá pra mim então", escreveu outra pessoa. "kkkkk chocada que ela come cream cracker", tuitou outra internauta.

A Fernanda disse que não faz questão de cream cracker e o melhor foi a reação da Yasmin KKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/E9OSbA0YmY — Alfinetei (@ALFINETEI) January 10, 2024

2º dia de reality… a póbi vai passar fome kkk — Luis Henrique (@lhsousac95) January 10, 2024

kkkkk chocada que ela come cream cracker — lavi - a baianinha (@theuphorica) January 10, 2024

. A cara de desespero dela, tipo: mona dá pra mim então. — VP Plank ‍ (@Meirame) January 10, 2024

Hahahahaha yasmim me representa fazendo questão até da migalha da bolacha pra não passar fome. — NoeLeoN (@NCJUNI0R) January 10, 2024

