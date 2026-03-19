A- A+

CINEMA ''Crepúsculo'' retorna à telona revivendo elementos que se eternizaram na cultura pop Adaptação literária dirigida por Catherine Hardwicke volta aos cinemas brasileiros para comemorar os 20 anos da saga

O filme ''Crepúsculo'' (2008), baseado no best-seller homônimo de Stephenie Meyer, está sendo relançado nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19), em comemoração aos 20 anos completados da publicação do primeiro livro em setembro de 2025. Mas quais elementos contribuíram para o sucesso da saga ao longo das últimas duas décadas?

Uma tendência abraçada pela cultura pop nos anos 2000 foram as produções trazerem elementos sobrenaturais para o contexto da vida cotidiana, expondo o gênero de fantasia a um enorme fascínio do público.

A trama de ''Crepúsculo'', por exemplo, está concentrada no relacionamento melodramático entre a jovem humana Isabella Swan e o adolecente vampiro Edward Cullen. Os protagonistas são moradores de Forks, onde vampiros e lobisomens interagem com humanos nessa pequena cidade repleta de dramas familiares.

Influenciador

Adaptações televisivas fizeram sucesso com histórias semelhantes a de ''Crepúsculo'', como ''True Blood'' (2008), ''Diários de um Vampiro'' (2009) e ''Teen Wolf'' (2011). A tendência virou quando os estúdios de cinema apostaram em adaptar obras distópicas como ''Jogos Vorazes'' (2012), ''Divergente'' (2014) e ''Maze Runner: Correr ou Morrer'' (2014).

Além disso, o filme estava inserido em um contexto onde fãs utilizam a narrativa ficcional escrita para interagir e expandir universos midiáticos. A saga de ''Cinquenta Tons de Cinza'' começou como uma fanfic de ''Crepúsculo'' chamada "Master of the Universe".

Sem dúvidas, quando a autora estadunidense Stephenie Meyer autorizou a adaptação dos quatro livros principais de ''Crepúsculo'' em cinco filmes, ela não imaginava o quão lucrativo o projeto seria. Os filmes da saga (2008-2012) arrecadaram cerca de US$ 3,36 bilhões mundialmente, sendo um dos maiores fenômenos pop do cinema, revisitados até hoje na grande telona.

Protagonistas

Além do sucesso comercial, a adaptação literária dirigida por Catherine Hardwicke foi a primeira grande vitrine para os atores Kristen Stewart e Robert Pattinson, o casal de protagonistas dos cinco filmes da série. A dupla havia participado de longas como ''Na Natureza Selvagem'' (2007) e ''Harry Potter e o Cálice de Fogo'' (2005), respectivamente, mas ''Crepúsculo" consagrou os dois ao posto de grandes estrelas do cinema.

O estrelato de Stewart e Pattinson na indústria cinematográfica depois da conclusão da saga conferiu uma maior atenção e prestígio à produção, além de criar uma conexão emocional com o público, importante para a revisitação da obra. Mas os fãs amadureceram assim como os protagonistas.

Indicada ao Oscar, Kristen Stewart seguiu uma carreira conectada ao cinema independente, sendo reconhecida por sua atuação como a princesa Diana em "Spencer" (2021). Robert Pattinson alternou entre produções fora e dentro dos grandes estúdios de Hollywood, indo desde ''O Farol'' (2019) até ''Batman'' (2022), interpretando um dos mais populares herois da cultura pop.

Trilha sonora

A trilha sonora do primeiro longa-metragem da saga aproveitou a popularidade das músicas emo e pop para elevar a atmosfera sombria e os conflitos emocionais da obra. Faixas como "Decode", do Paramore, e "Supermassive Black Hole", do Muse - da clássica cena da partida de beisebol - seguem sendo associadas ao filme pelos fãs com edições criativas nas redes sociais do Instagram e TikTok.

No ano passado, o relançamento de ''Crepúsculo'' nos cinemas dos EUA rendeu mais de US$ 1,5 milhão, demonstrando a grande força que tem com o público. Agora, é a vez dos fãs brasileiros comprovarem a intensidade desse vínculo de 20 anos.

Veja também