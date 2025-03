A- A+

CELEBRIDADES "Crepúsculo": veja como está hoje o elenco da saga, 17 anos após a estreia do primeiro filme De Robert Pattinson a Taylor Lautner e Kristen Stewart, o caminho que os atores seguiram após ganharem popularidade com a memorável produção

Se há uma saga que marcou toda uma geração, essa é, sem dúvida, Crepúsculo. Baseada nos livros de Stephenie Meyer, sua mistura de romance adolescente, criaturas sobrenaturais e paisagens nubladas conquistou milhões de pessoas ao redor do mundo.



Quase duas décadas após a estreia do primeiro filme, sua lembrança ainda está viva, especialmente entre aqueles que cresceram acompanhando a história de Bella e Edward. E embora a franquia já tenha ficado para trás, muitos ainda se perguntam o que aconteceu com os atores que deram vida a esses personagens inesquecíveis.

A história gira em torno de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, uma jovem tímida que se muda para a chuvosa cidade de Forks e tem sua vida completamente transformada ao conhecer Edward Cullen, um misterioso estudante que, na verdade, pertence a uma família de vampiros. O papel de Edward foi interpretado por Robert Pattinson. Apesar do perigo que envolve o relacionamento dos dois, eles se apaixonam e iniciam uma história repleta de obstáculos, segredos e confrontos com outras criaturas.







Conforme a saga avança, também surge Jacob Black, interpretado por Taylor Lautner, o melhor amigo de Bella, que faz parte de uma tribo de lobisomens e eles formam um intenso triângulo amoroso.

Embora a febre por Crepúsculo não seja mais tão intensa como há alguns anos, os personagens que deram vida a essa história continuam muito presentes na memória coletiva. Com o tempo, muitos fãs passaram a acompanhar de perto a carreira — e também a vida pessoal — daqueles que interpretaram Bella, Edward, Jacob e o restante do clã Cullen.



Por isso, confira a seguir o que aconteceu com os atores, como seguiram suas carreiras e o que fazem hoje, longe da saga que os lançou ao estrelato mundial.

Robert Pattinson (Edward Cullen)





Assim está hoje Robert Pattinson, ator que interpretou Edward Cullen na saga "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



A fama internacional que o papel de Edward Cullen lhe proporcionou fez de Robert Pattinson um dos atores mais cobiçados de sua geração. Apesar do sucesso na saga, ele não teve medo de se afastar do cinema comercial e explorar papéis mais desafiadores. Com títulos como "O farol", "Bom comportamento" e "Tenet", Pattinson provou ser um ator versátil e que sabe escolher projetos arriscados. Em 2022, estrelou "Batman", dando nova vida a um dos personagens mais icônicos do cinema.

Atualmente, está em cartaz com o flme " Mickey 17", do estrelado diretor Bong Joon Ho. Além disso, "Batman: parte 2" e "A odisseia", filme no qual o ator volta a trabalhar com o diretor de "Tenet", Christopher Nolan, já estão em produção.

Kristen Stewart (Bella Swan)

Assim está hoje Kristen Stewart, atriz que interpretou Bella Swan em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Kristen Stewart é uma das poucas estrelas de Crepúsculo que conseguiu se consolidar como uma das figuras mais influentes no cinema independente. Após se despedir de Bella Swan, destacou-se em "Personal shopper", pelo qual recebeu aclamação da crítica, e "Acima das nuvens", que lhe rendeu diversos prêmios. Em 2021, sua interpretação de Diana, Princesa de Gales, no filme "Spencer", foi amplamente elogiada e marcou um momento crucial em sua carreira, consolidando seu status como uma das melhores atrizes de sua geração. Na vida pessoal, ficou noiva da roteirista Dylan Meyer em 2022, e o casal tem uma relação muito celebrada por seus fãs.

Atualmente, a atriz aguarda o lançamento de "Sacramento", filme que estreia nos cinemas americanos em 11 de abril de 2025. Além disso, Kristen já está participando de outro projeto em produção, o filme "The wrong girls", dirigido por Dylan Meyer.

Taylor Lautner (Jacob Black)

Assim está hoje Taylor Lautner, ator que interpretou Jacob Black em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Embora não tenha alcançado o mesmo nível de sucesso em Hollywood após a saga, Taylor Lautner continua sendo uma figura querida pelos fãs, especialmente por sua interpretação de Jacob Black, o lobisomem que conquistou o coração de Bella. Após essa fase, Lautner atuou no filme "Sem saída" e na série "Cuckoo", mas sua carreira não decolou como muitos esperavam. Nos últimos anos, dedicou-se principalmente às redes sociais e se tornou criador de conteúdo. Em 2022, deu um passo importante em sua vida pessoal ao se casar com Taylor Dome em uma cerimônia romântica em um vinhedo na Califórnia, o que emocionou seus seguidores.

O trabalho mais recente do ator foi no curta "I can see you", de 2024, estrelado por Joey King, Taylor Swift e Presley Cash. Além disso, atualmente ele está na equipe de "The token groomsman", filme em pré-produção, dirigido por Natalie Simpkins.

Ashley Greene (Alice Cullen)

Assim está hoje Ashley Greene, atriz que interpretou Alice Cullen em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Ashley Greene continuou ativa na indústria do entretenimento após interpretar Alice Cullen, a irmã de Edward, em Crepúsculo. Embora tenha trabalhado em filmes como "A aparição" e "LOL", sua carreira não atingiu o mesmo nível de fama de alguns de seus colegas de elenco. No entanto, soube diversificar seus interesses e se aventurou no design de joias, lançando sua própria linha. Ela também é uma defensora apaixonada dos direitos dos animais. Em 2018, ficou noiva do empresário Paul Khoury, com quem mantém um relacionamento muito estável.

Kellan Lutz (Emmett Cullen)

Assim está hoje Kellan Lutz, ator que interpretou Emmett Cullen em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Após interpretar Emmett Cullen, Kellan Lutz seguiu sua carreira em Hollywood com papéis em "Os mercenários 3" e na série "FBI: os mais procurados". Embora não tenha se tornado uma estrela de primeira grandeza, manteve uma carreira sólida no cinema e na televisão. Além disso, é um defensor ativo da saúde mental e do bem-estar físico, participando de iniciativas ligadas ao fitness e à motivação. Ele é bastante ativo nas redes sociais, onde interage com seus seguidores e compartilha seu estilo de vida saudável.

Nikki Reed (Rosalie Hale)



Assim está hoje Nikki Reed, atriz que interpretou Rosalie Hale em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Nikki Reed é outra integrante do elenco que conseguiu manter sua relevância após sua participação na saga. A atriz continuou sua carreira e também diversificou seus interesses, dedicando-se à escrita e à produção. Em 2015, casou-se com o ator Ian Somerhalder, conhecido por seu papel em "Diários de um vampiro". O casal tem uma filha e participa ativamente de causas ambientais, sendo embaixadores de organizações dedicadas à preservação do meio ambiente. Reed também se envolveu no mundo da moda sustentável e lançou coleções de roupas ecológicas.

Jackson Rathbone (Jasper Hale)

Assim está hoje Jackson Rathbone, ator que interpretou Jasper Hale em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução

Após seu papel como Jasper Hale, Jackson Rathbone continuou sua carreira no cinema e na televisão, destacando-se no filme "O último mestre do ar" e na série "A fortaleza". No entanto, além de atuar, ele também é músico. Ele é vocalista da banda 100 Monkeys, com a qual lançou vários álbuns. Rathbone é conhecido por sua dedicação à família e, na vida pessoal, é casado com Sheila Hafsadi, com quem tem três filhos.

Peter Facinelli (Carlisle Cullen)





Assim está hoje Peter Facinelli, ator que interpretou Carlisle Cullen em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Peter Facinelli, que interpretou o Dr. Carlisle Cullen, manteve uma carreira sólida no cinema e na televisão. Ele atuou na bem-sucedida série "Nurse jackie" e teve um papel recorrente em "Supergirl". Na vida pessoal, divorciou-se da atriz Jennie Garth em 2012, com quem teve três filhas. Atualmente, é casado com a atriz Lily Anne Harrison e participa de várias iniciativas de caridade, sendo admirado por seu lado filantrópico.

Elizabeth Reaser (Esme Cullen)





Assim está hoje Elisabeth Reaser, atriz que interpretou Esme Cullen em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Elizabeth Reaser, que interpretou Esme Cullen, a mãe adotiva de Edward, continuou com uma carreira ativa. Atuou em séries como "Pelo direito de recomeçar" e "Grey’s anatomy". Seu trabalho na televisão lhe rendeu reconhecimento entre os fãs do gênero. Além disso, destacou-se no teatro, o que lhe permitiu explorar diferentes facetas da atuação.

Billy Burke (Charlie Swan)





Assim está hoje Billy Burke, ator que interpretou Charlie Swan em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Billy Burke, que deu vida a Charlie Swan, o pai protetor de Bella, seguiu sua carreira na televisão. Ele se destacou nas séries "Zoo" e "Pessoa de interesse". Também atuou no cinema, em projetos de menor visibilidade, mas de qualidade. Além disso, é um músico talentoso e tem sua própria banda.

Dakota Fanning (Jane Volturi)





Assim está hoje Dakota Fanning, atriz que interpretou Jane Volturi em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Após interpretar Jane, a perigosa integrante dos Volturi, Dakota Fanning seguiu uma carreira de sucesso em Hollywood, destacando-se em "Era uma vez em… Hollywood" e "O alienista". Desde sua infância, demonstrou talento e maturidade impressionantes, tornando-se uma das atrizes mais respeitadas do cinema americano.

Michael Sheen (Aro Volturi)

Assim está hoje Michael Sheen, ator que interpretou Aro Volturi em "Crepúsculo" — Foto: Reprodução



Michael Sheen, que interpretou Aro, o líder dos Volturi, manteve uma carreira de destaque no cinema e na televisão. Participou de produções como "Belas maldições" e "Frost/Nixon". Além disso, é conhecido por seu ativismo social e político, especialmente em causas relacionadas aos direitos humanos e ao bem-estar animal.

Veja também