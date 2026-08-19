Criador de 'Heroes' presta homenagem a Hayden Panettiere

A- A+

O criador de Heroes, Tim Kring, e o ator Sendhil Ramamurthy prestaram homenagens a Hayden Panettiere após a morte da atriz, anunciada no último domingo (16).

Os dois trabalharam com ela na série da NBC, exibida entre 2006 e 2010, e relembraram a atuação e o comportamento da artista nos bastidores.



Ramamurthy, que interpretava Mohinder Suresh, contou nas redes sociais que ficou nervoso antes do teste final para a série, enquanto Hayden, então com 16 anos, cantava músicas de musicais na sala de espera. "Nem sinal de nervosismo. Tive que sair imediatamente. Passei o resto do tempo no corredor, suando", escreveu em uma publicação nas redes sociais.



O ator também destacou a relação da colega com a equipe. Segundo ele, Hayden defendia figurantes quando eram maltratados, sabia o nome dos profissionais dos bastidores e era generosa com o próprio tempo. "Aprendi muito com ela", afirmou.





Kring também descreveu Hayden como uma atriz de talento incomum. Em texto publicado pela Variety, ele afirmou que ela conseguia encontrar nuances nas cenas que nem estavam previstas no roteiro e que sua atuação ajudou a definir Claire Bennet, personagem que interpretou na série.



O roteirista lembrou ainda que Hayden mantinha a concentração mesmo em cenas emocionalmente difíceis. "Se uma cena exigisse que Hayden chorasse, todos nós ficávamos maravilhados com a intensidade com que ela conseguia chorar por 12 tomadas seguidas", relatou.



Hayden morreu aos 36 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ela completaria 37 anos na próxima sexta-feira, dia 21.

Veja também