A- A+

TECNOLOGIA Criadora da polêmica "atriz de IA" Tilly Norwood rebate críticas e revela apoio secreto de Hollywood Um ano após a sua estreia, criadora do projeto conta que profissionais do setor usaram acordos de confidencialidade para contatá-la, por medo de serem cancelados

Programada para ser a primeira "atriz de IA" de alcance global, a personagem Tilly Norwood enfrentou uma forte onda de rejeição da indústria tradicional de cinema. Um ano depois, sua criadora Eline van der Velden revela um efeito oposto nos bastidores: ela teria secretamente procurada por grandes nomes de Hollywood interessados no futuro da tecnologia.

A revelação da produtora foi feita em uma entrevista para a revista Variety, publicada ontem. Velden disse que Tilly não foi criada apenas para atuar, mas como um projeto de conscientização para aproximar a tecnologia do setor de entretenimento. Segundo a produtora, a ideia era provocar a indústria criativa a agir antes que fosse atropelada pelas empresas de tecnologia.

"Em vez de escrever um artigo científico entediante sobre o que estava acontecendo com a IA, pensei: vamos criar algo que engaje as pessoas e as faça agir, para que a indústria criativa possa se manter à frente em vez de ser completamente dominada pelas empresas de tecnologia", afirmou Van der Velden à revista eletrônica americana.





Segundo a Variety, a empresa de Velden, Particle6 cresceu oito vezes no último ano e hoje opera com quatro divisões, prestando consultoria de integração de IA para outros estúdios e trabalhando com produções originais e publicidade. Diversos talentos e profissionais do setor teriam procurado a empresa sob acordos de confidencialidade (NDAs) por medo de sofrer cancelamento público.

Rob Minkoff, diretor de "O Rei Leão" e "O pequeno Stuart Little", entrou como produtor executivo no novo filme da produtora, Storm Dogs. O projeto mesclará atores humanos com animações hiper-realistas de animais e crianças criadas via IA e técnicas tradicionais.

Em julho, o Paricle8 anunciou que Norwood seria escalada para um filme intitulado "Misaligned" (Desalinhada, em tradução livre), em alusão ao conceito de alinhamento da IA, que consiste em ensinar as máquinas a se ajustarem aos valores e objetivos humanos.

Consultada pela AFP, uma porta-voz do Particle6 informou que ainda é cedo demais para falar sobre a distribuição do filme, seja em salas ou no streaming, ou uma data de estreia.

Veja também