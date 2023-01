A- A+

Game Criadores do Pokemon Go vão lançar jogo sobre NBA que aposta no metaverso Niantic quer trazer para o basquete experiência misturando mundo real com realidade virtual

A empresa americana de videogames Niantic, desenvolvedora do bem-sucedido Pokemon Go, prepara o lançamento para celulares de um jogo de basquete em colaboração com a NBA, no qual tentará tornar as possibilidades do metaverso acessíveis a todos.



A Niantic, criada em 2010 inicialmente como subsidiária do Google, quer proporcionar uma experiência na qual se misturam movimentos do mundo real com elementos da realidade virtual, trazendo para o mundo do basquete uma experiência semelhante à oferecida em 2016 com Pokemon Go, em que os jogadores poderiam caçar essas criaturas carismáticas que, através da tela do celular, que viam na sala, na rua ou em um parque, por exemplo.



Para jogar o NBA All-World', não será necessário ter um capacete de realidade virtual caro, bastando a tela do smartphone.



Em entrevista à AFP, John Hanke, CEO da Niantic, afirmou que o celular é a ferramenta "perfeita" para realizar um "metaverso no mundo real" que seja acessível e tenha uma dimensão social:



- É importante incentivarmos as interações sociais no mundo real, como sair, ir a um restaurante ou encontrar amigos. Colocar um VR (fone de ouvido de realidade virtual) e jogar sozinho parece muito solitário e assustador para mim. Acredito que a humanidade faz não vai caminhar nessa direção.



No "NBA All-World", cada jogador, com seu personagem virtual, terá que caminhar pela rua e ali encontrará jogadores virtuais de basquete, que serão estrelas da NBA como Lebron James ou personagens de outros usuários. E eles se enfrentarão em duelos um contra um ou em disputas de cestas de três pontos.





Aposta no 5G

O modelo econômico da Niantic é baseado em microtransações, uma prática cada vez mais difundida na indústria de videogames.



O "NBA All-World" será gratuito, mas os usuários poderão pagar para adquirir objetos virtuais que permitirão avançar mais rapidamente no jogo ou customizar seu jogador de basquete com tênis de marcas como Adidas ou Puma, patrocinadoras do novo jogo.



Além da atração de ser um jogo sobre a NBA, uma das competições esportivas mais seguidas do mundo, Hanke está confiante de que "o sucesso de 'Pokemon Go' sem dúvida nos ajudará" a atrair marcas "para trabalhar" conosco .



Após seu lançamento em julho de 2016, o "Pokemon Go" rapidamente se tornou um fenômeno global, gerando uma receita média de US$ 1 bilhão anualmente, de acordo com estimativas da Sensor Tower.



Mas, desde então, a Niantic não conseguiu repetir o mesmo sucesso com outros jogos que reproduziam a mesma fórmula em outros universos, como do bruxinho Harry Potter. Esse título foi um fracasso comercial e não estava mais disponível em janeiro de 2022 por falta de jogadores.



Além disso, a Niantic anunciou em abril do ano passado o cancelamento de quatro projetos e uma redução de 8% em sua força de trabalho, devido à "turbulência econômica" que afeta o setor de tecnologia em todo o mundo.



Agora, a empresa está confiante em alçar voo graças ao desenvolvimento do 5G e tem multiplicado acordos de colaboração com operadoras de telecomunicações, como a americana Verizon.



- O 5G vai fortalecer o jogo no espaço público, ao facilitar a chegada de conteúdos ao celular com melhores gráficos - diz Hanke, que elogia as “vantagens técnicas” destas novas redes de telefonia móvel.

