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CAMPANHA Criança Esperança 2026 terá Lázaro Ramos como apresentador e doações apenas por Pix 'É o momento de desmembrar valores, de falar de temas como a educação e o acesso à cultura', conta o artista

Entre este sábado (10) e terça-feira (13), a “Mara­tona da Espe­rança” vai tomar conta da pro­gra­ma­ção da TV Globo como parte da cam­pa­nha Cri­ança Espe­rança 2026, rea­li­zada em par­ce­ria com a Unesco.

Com o tema “Jun­tos pela infân­cia”, a mobi­li­za­ção con­vida o público a revi­si­tar brin­ca­dei­ras, músi­cas e pro­gra­mas que mar­ca­ram gera­ções para trans­for­mar essas lem­bran­ças em apoio à pro­te­ção de cri­an­ças e ado­les­cen­tes.

A mara­tona, que começou com uma edi­ção espe­cial da “TV Glo­bi­nho” com apre­sen­ta­ção de Geo­vanna Tomi­naga, Letí­cia Colin, Ícaro Silva, Paulo Mathias Jr. e Tia Milena, ter­mina no dia 12 com o “Show da Espe­rança” logo após “Quem Ama cuida”, novela das 21h.

Numa bibli­o­teca mágica ins­pi­rada nas fábu­las e na lite­ra­tura infan­til, o show será apre­sen­tado pelo ator Lázaro Ramos, que tam­bém é autor de diver­sos livros infan­to­ju­ve­nis e par­ti­cipa do pro­jeto desde 2014.

"Fiquei super­fe­liz de estar apre­sen­tando o “Show da Espe­rança” no for­mato deste ano, que vai cele­brar a lite­ra­tura das cri­an­ças, além de relem­brar os pro­gra­mas da nossa época".

Para o artista, o pro­grama é um lem­brete de que temos que rea­fir­mar o com­pro­misso de cons­truir um futuro melhor.

"O pro­grama serve para relem­brar os cui­da­dos com as cri­an­ças e os valo­res que têm que estar conosco todos os dias. É o momento de des­mem­brar esses valo­res, de falar de temas vari­a­dos, como a edu­ca­ção e o acesso à cul­tura", afirma Lázaro.



O ator estrela ao lado de Yuri Gomes, de 12 anos, o longa “Feito pipa”, que foi sele­ci­o­nado repre­sen­tante do Bra­sil na cor­rida pelo Oscar de melhor filme inter­na­ci­o­nal para a pre­mi­a­ção de 2027.

O filme conta a his­tó­ria de Gugu, uma cri­ança que tem que cui­dar da avó doente. É atra­vés do exem­plo do par­ceiro de cena que Lázaro aponta os impor­tan­tes fru­tos do Cri­ança Espe­rança.

"Yuri é uma cri­ança que come­çou a fazer tea­tro e dança com o pro­jeto Axé, con­tem­plado pelo Cri­ança Espe­rança. Ele veio tra­ba­lhar com a gente, no “Feito pipa”, com 11 anos, e toda com­pre­en­são dele, de arte e de inter­pre­ta­ção, já era e é muito linda. É mara­vi­lhoso ver his­tó­rias de cri­an­ças que são pos­si­bi­li­ta­das de fazer um curso de música ou de tea­tro por conta do pro­jeto".

OSB, Gilberto Gil, Péricles, Sandy e mais

Com um reper­tó­rio de clás­si­cos, o “Show da Espe­rança” vai reu­nir Orques­tra Sin­fô­nica Bra­si­leira, Gil­berto Gil e Flor Gil, Péri­cles, Sandy, Michel Teló e Gaby Ama­ran­tos em espe­tá­cu­los que vão apro­xi­mar can­ções, his­tó­rias e refe­rên­cias de dife­ren­tes gera­ções.

"É uma memó­ria linda a que tenho do Dja­van com a Turma do Balão Mágico, e faço ques­tão de jun­tar a minha turma em casa para ati­var essa memó­ria e ouvir essas can­ções", conta Lázaro.



Segundo a dire­tora do Gênero Música dos Estú­dios Globo, Joana Thi­mo­teo, a esco­lha dos núme­ros musi­cais foi essen­cial para refor­çar o tema deste ano.

"A soli­da­ri­e­dade é um esforço cole­tivo, e cada con­tri­bui­ção pode gerar impac­tos reais na vida de cri­an­ças, ado­les­cen­tes e suas comu­ni­da­des. O show cap­tura esse espí­rito do pro­jeto de aju­dar a escre­ver novos capí­tu­los da vida des­ses jovens", explica Thi­mo­teo.



Nesta edi­ção do pro­grama, a mobi­li­za­ção por doa­ções passa a ser 100% via Pix, na busca de agi­li­dade. Para isso, con­tará com a con­du­ção da atriz Taís Ara­újo, casada com Lázaro, durante os momen­tos de doa­ção, que poderá ser feita atra­vés da chave Pix espe­[email protected] ou pelo QR code que estará exi­bido na tela do pro­grama.

"Eu acho que o que nos uniu como família foi a preocupação com o coletivo. E tenho certeza que esse programa será um que vamos assistir em família, não só porque papai e mamãe participaram, mas porque esse é o convite que queremos fazer este ano: traga sua criança para assistir junto, esse é um especial que vai juntar as famílias", afirma Lázaro.

Ao longo de mais de qua­tro déca­das, o Cri­ança Espe­rança já des­ti­nou mais de R$ 460 milhões a mais de seis mil pro­je­tos soci­ais em todo o Bra­sil, bene­fi­ci­ando mais de cinco milhões de cri­an­ças, ado­les­cen­tes e jovens. Os recur­sos arre­ca­da­dos são des­ti­na­dos à Unesco, res­pon­sá­vel por sua ges­tão e pelo acom­pa­nha­mento das ini­ci­a­ti­vas apoi­a­das.

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