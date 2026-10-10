Criança Esperança 2026 terá Lázaro Ramos como apresentador e doações apenas por Pix
'É o momento de desmembrar valores, de falar de temas como a educação e o acesso à cultura', conta o artista
Entre este sábado (10) e terça-feira (13), a “Maratona da Esperança” vai tomar conta da programação da TV Globo como parte da campanha Criança Esperança 2026, realizada em parceria com a Unesco.
Com o tema “Juntos pela infância”, a mobilização convida o público a revisitar brincadeiras, músicas e programas que marcaram gerações para transformar essas lembranças em apoio à proteção de crianças e adolescentes.
A maratona, que começou com uma edição especial da “TV Globinho” com apresentação de Geovanna Tominaga, Letícia Colin, Ícaro Silva, Paulo Mathias Jr. e Tia Milena, termina no dia 12 com o “Show da Esperança” logo após “Quem Ama cuida”, novela das 21h.
Numa biblioteca mágica inspirada nas fábulas e na literatura infantil, o show será apresentado pelo ator Lázaro Ramos, que também é autor de diversos livros infantojuvenis e participa do projeto desde 2014.
"Fiquei superfeliz de estar apresentando o “Show da Esperança” no formato deste ano, que vai celebrar a literatura das crianças, além de relembrar os programas da nossa época".
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Para o artista, o programa é um lembrete de que temos que reafirmar o compromisso de construir um futuro melhor.
"O programa serve para relembrar os cuidados com as crianças e os valores que têm que estar conosco todos os dias. É o momento de desmembrar esses valores, de falar de temas variados, como a educação e o acesso à cultura", afirma Lázaro.
O ator estrela ao lado de Yuri Gomes, de 12 anos, o longa “Feito pipa”, que foi selecionado representante do Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional para a premiação de 2027.
O filme conta a história de Gugu, uma criança que tem que cuidar da avó doente. É através do exemplo do parceiro de cena que Lázaro aponta os importantes frutos do Criança Esperança.
"Yuri é uma criança que começou a fazer teatro e dança com o projeto Axé, contemplado pelo Criança Esperança. Ele veio trabalhar com a gente, no “Feito pipa”, com 11 anos, e toda compreensão dele, de arte e de interpretação, já era e é muito linda. É maravilhoso ver histórias de crianças que são possibilitadas de fazer um curso de música ou de teatro por conta do projeto".
OSB, Gilberto Gil, Péricles, Sandy e mais
Com um repertório de clássicos, o “Show da Esperança” vai reunir Orquestra Sinfônica Brasileira, Gilberto Gil e Flor Gil, Péricles, Sandy, Michel Teló e Gaby Amarantos em espetáculos que vão aproximar canções, histórias e referências de diferentes gerações.
"É uma memória linda a que tenho do Djavan com a Turma do Balão Mágico, e faço questão de juntar a minha turma em casa para ativar essa memória e ouvir essas canções", conta Lázaro.
Segundo a diretora do Gênero Música dos Estúdios Globo, Joana Thimoteo, a escolha dos números musicais foi essencial para reforçar o tema deste ano.
"A solidariedade é um esforço coletivo, e cada contribuição pode gerar impactos reais na vida de crianças, adolescentes e suas comunidades. O show captura esse espírito do projeto de ajudar a escrever novos capítulos da vida desses jovens", explica Thimoteo.
Nesta edição do programa, a mobilização por doações passa a ser 100% via Pix, na busca de agilidade. Para isso, contará com a condução da atriz Taís Araújo, casada com Lázaro, durante os momentos de doação, que poderá ser feita através da chave Pix espe[email protected] ou pelo QR code que estará exibido na tela do programa.
"Eu acho que o que nos uniu como família foi a preocupação com o coletivo. E tenho certeza que esse programa será um que vamos assistir em família, não só porque papai e mamãe participaram, mas porque esse é o convite que queremos fazer este ano: traga sua criança para assistir junto, esse é um especial que vai juntar as famílias", afirma Lázaro.
Ao longo de mais de quatro décadas, o Criança Esperança já destinou mais de R$ 460 milhões a mais de seis mil projetos sociais em todo o Brasil, beneficiando mais de cinco milhões de crianças, adolescentes e jovens. Os recursos arrecadados são destinados à Unesco, responsável por sua gestão e pelo acompanhamento das iniciativas apoiadas.