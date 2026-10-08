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CRIANÇA ESPERANÇA "Criança Esperança" aposta no carisma de Lázaro Ramos em sua 41ª edição Lázaro Ramos será o apresentador do "Show da Esperança", espetáculo que encerra a "Maratona da Esperança", e que aposta na memória afetiva para mobilizar o país pela infância

Ao longo de quatro décadas, o “Criança Esperança” encontrou diferentes maneiras de transformar solidariedade em um acontecimento televisivo. Em 2026, a campanha chega novamente à tela no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, unindo entretenimento e mobilização social sob o conceito “Juntos pela infância”.

Mais do que se repetir, o projeto se reinventa ao acompanhar seu tempo e busca, nesta edição, resgatar sentimentos associados à infância, como a capacidade de imaginar, acreditar e agir para transformar uma doação individual em parte de uma corrente coletiva.

“A infância nos ensina muitos aspectos positivos em que vamos deixando de acreditar na idade adulta. Queremos mobilizar esses sentimentos nas pessoas para inspirar uma corrente de solidariedade pelas doações. Quando milhões de brasileiros se unem pela infância, criamos um movimento capaz de transformar vidas de forma muito imediata”, afirma Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da Globo.

Lázaro Ramos será o apresentador do “Show da Esperança”, espetáculo que encerra a “Maratona da Esperança”, e que aposta na memória afetiva para mobilizar o país pela infância. Conduzida pela Orquestra Sinfônica Brasileira, com a participação de diversos artistas, a apresentação será construída a partir de uma fábula sinfônica e terá no repertório canções que marcaram gerações.

“O show deste ano traz esse presente de falar sobre a infância e o futuro das crianças a partir de lembranças que tocam o coração, despertam o afeto. Eu estou felicíssimo de ter sido convocado”, vibra o ator.

Com números musicais e atos cênicos inspirados no universo da literatura infantil, o show transformará uma biblioteca mágica em palco para a solidariedade, celebrando a imaginação, a memória afetiva e a força das histórias na formação das crianças.

Além de mestre de cerimônias, Lázaro será um guardião de histórias com acesso aos contos infantis do mundo inteiro, conduzindo o público por uma grande jornada musical. A partir dos livros, ele costura uma homenagem à infância e a busca pela proteção das crianças, conceito desta edição do “Criança Esperança”.

“Ao longo de sua história, o ‘Criança Esperança’ mobilizou milhões de brasileiros em torno de uma causa que nos une e se consolidou como um programa que cria oportunidades, empodera pessoas e transforma vidas. Esse movimento em defesa de crianças, adolescentes e jovens nos mostra que somos capazes de transformar realidades e construir um futuro mais justo e mais inclusivo”, afirma Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora e Representante da Unesco no Brasil.

Fenômeno digital, Enaldinho também participará do evento. O influenciador será uma das figuras do imaginário infantil que Lázaro Ramos encontra na biblioteca mágica que servirá de palco dos atos cênicos da produção.

“Já assisti a incontáveis edições do show do Criança Esperança e já liguei muitas vezes. É algo que faz parte não só da minha infância, mas da infância da maioria dos brasileiros”, aponta Enaldinho.

Além dele, participarão outros artistas, como Sandy, Gilberto Gil e Flor Gil, Michel Teló, Gaby Amarantos, Péricles, Isabelle Drummond, Evelyn Castro, Antonio Caramelo e a Escola de Música da Rocinha.

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