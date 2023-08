"Criança Esperança" retoma formato de megashows após período pandêmico; saiba mais

A- A+

Há quase quatro décadas, o “Criança Esperança” movimenta o cenário musical brasileiro e os principais nomes do casting da Globo. Ao longo dos anos, o evento beneficente passou por inúmeros formatos, diferentes cidades e locais. Com apresentação de Ivete Sangalo e Marcos Mion, participação de grandes nomes como Xuxa e Angélica, assim como encontros musicais inéditos, o festival retoma seu formato de megashow no Riocentro, nesta segunda (07).

Nesta edição, os recursos arrecadados serão destinados para 101 instituições espalhadas por todo o Brasil, e os Mesões da Esperança, que acontecem dois dias antes do grande show, contam com nova roupagem e farão parte de programas da Globo, especiais e temáticos, reunindo vários artistas para receber as ligações de alguns doadores.

“Estar ali como cantora, como apresentadora, como uma comunicadora desse projeto tão relevante, tão especial, é mais uma maneira que eu encontro para contribuir, mas também para usufruir da companhia de Mion e dessa energia linda que todo mundo emprega ali naquele encontro. Pelo bem do projeto, e para o bem de todos, estou muito feliz”, aponta Ivete.

Um dos números mais esperados do festival contará a história de uma jovem do campo beneficiada por um projeto apoiado no interior da Bahia. O musical escolhido para representar o tema será comandado por Ana Castela, Chitãozinho e Xororó e João Gomes, que vão dar voz a sucessos do gênero sertanejo e do piseiro. “É a realização de um sonho. Desde criança a gente acompanha essa maravilha de programa. A gente fica feliz pela importância e pelo significado, principalmente porque este ano eu vou ser papai (risos)”, afirma João Gomes.

Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol e Oz Crias também vão destacar a importância da ancestralidade, da cultura e do legado do povo preto com um olhar para um futuro mais diverso. “Participar do ‘Criança Esperança’ é sempre emocionante, pois com o show chamamos atenção para o que realmente importa: a vida de nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e os projetos que têm o poder de mudar essa realidade. Estou muito feliz em fazer parte dessa grande corrente do bem”, valoriza Péricles. Ludmilla, Zeca Pagodinho, Leo Santana, Fabio Jr. e Dilsinho também irão se apresentar no evento solidário.

Fora do cenário musical, um outro reencontro promete reviver momentos nostálgicos do público. Xuxa e Angélica irão se reunir no palco do festival. As duas ainda contarão com a presença de Eliana, que foi liberada pela direção do SBT para participar do evento solidário. “O destaque desse ano são os grandes encontros. Temos muitos artistas importantes reunidos. É um grande time. E cada número reúne um elenco impressionante. A gente investiu nisso, justamente, para mostrar que está todo mundo junto, acreditando na campanha”, afirma o diretor executivo Rafael Dragaud.

