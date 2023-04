Crianças da LBV participam de ações em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil

A- A+

Para marcar o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado nesta terça-feira (18), a Legião da Boa Vontade (LBV), organização que presta assistência social a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, promoveu uma série de atividades lúdicas voltadas para a leitura e a literatura.

Pela manhã, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, no bairro dos Coelhos, no Recife, recebeu a visita da Bibliosesc, unidade móvel do Serviço Social do Comércio (Sesc), proporcionando um dia de cultura e diversão para 200 meninos e meninas, entre 6 e 15 anos de idade.

A biblioteca itinerante do Sesc tem o objetivo de promover o hábito da leitura, disponibilizando obras infantojuvenis à população de baixa renda, em escolas e entidades como a LBV.

A pequena Sophia Vitória, de 8 anos,contou que o incentivo que recebe na instituição já criou bons hábitos em casa. “Sempre que vou dormir peço para minha mãe ler para mim uma história”, disse a menina.

Como destaca a educadora social da LBV, Sheila Cristiane, o hábito da leitura inecentiva a imaginação e o desenvolvimento das crianças.

“Nós educadores contamos histórias, mostrando as ilustrações dos livros para as crianças. Elas interagem e também constroem novas histórias. A leitura é muito importante no nosso dia a dia, no enriquecimento da língua portuguesa e no desenvolvimento da imaginação”, frisou.

Durante o dia, os pequenos também participaram de atividades e rodas de conversa com escritores e contadores de histórias, promovendo a interação entre autores e o público infantil. Entre eles estavam Henrique Pontes (Ponttinho) e Nati Mélo com o "Brincando de Imaginar".

