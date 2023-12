A- A+

MÚSICA Crianças do Alto José Bonifácio apresentam cantata de Natal com instrumentos de material reciclado Apresentação ocorre nesta quinta-feira (21), às 19h

Crianças do Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife, participam de uma cantata natalina diferente. Nesta quinta-feira (21), às 19h, elas se apresentam utilizando instrumentos musicais feitos com materiais recicláveis, na sede da associação dos moradores do bairro.

A ação é a culminância do projeto local “Construindo Sons”. Ao longo de dez semanas, meninos e meninas da comunidade participaram de oficinas de confecção e musicalização de instrumentos.



Durante as aulas, que foram ministradas pelo professor Juracy Pereira, os pequenos aprenderam a construir equipamentos musicais com baldes, garrafas pet e cabos de vassouras. O projeto foi promovido com recursos do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura, da Prefeitura do Recife.

Serviço:

Cantata natalina do projeto “Construindo Sonhos”

Nesta quinta-feira (21), às 19h

Na Associação dos Moradores do Alto José Bonifácio (Rua Dr. Benevenuto Teles Neto, 179, Alto José Bonifácio, Recife)

Acesso gratuito



