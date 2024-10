Criativismo Lab agita Quintal do Sossego, em Santo Amaro, neste sábado (5)

A- A+

Laboratório de criatividade pernambucano autoral brasileiro, o Criativismo Lab, idealizado pelo artista Galo de Souza, ocupa o Quintal do Sossego (rua do Sossego, nº 1344, bairro de Santo Amaro, ao lado do Simpol), neste sábado (5), a partir das 10h, com uma programação multicultural.



A ocupação artística reunirá atividades diversas como oficina infantil de grafite, exposição de arte “O Invisível Notável” (OIN), pinturas de camisas e telas, lançamento da coleção de produtos “Da Cabeça aos Pés” com moda urbana e apresentações musicais. A entrada custa R$ 20 (compra online está aberta).

Oficina infantil

A oficina para criança abre a celebração artística, às 10h, com a facilitação do próprio Galo de Souza. Os shows começam à noite. As atrações são todas pernambucanas autorais: Galo de Souza, Tiger, Caboclo Mestiço e DJs Safari Beats e KSB. Além do lançamento da coleção “Da Cabeça aos Pés”, os produtos ficam à venda no local.



Ocupação

Realizada de maneira independente, a ocupação Criativismo Lab faz arte a partir de questões urbanas e seus afetos, das intervenções reais e fictícias, com o objetivo de sensibilizar as pessoas durante o encontro, em um bairro central e periférico do Recife.

A exposição é da autoria de Galo de Souza. Ela leva o nome de “O Invisível Notável”, projeto de união das criações do artista pernambucano, com álbum musical, livro, mostras e documentário, a partir das suas vivências nos palcos, oficinas, palestras e painéis. OIN abrange a iconografia, o áudio e o visual de diversos estudos de técnicas da arte urbana ao longo de três décadas.

O Criativismo Lab está atualmente em Jaboatão dos Guararapes/PE, Região Metropolitana do Recife - RMR. Confira o perfil @critivismolab e @galodesouza no Instagram.

SERVIÇO:

Criativismo Lab ocupa Quintal do Sossego

Endereço: rua do Sossego, nº 1344, bairro de Santo Amaro, Recife/PE, ao lado do Simpol

Data: 5 de outubro (sábado)

Horário: a partir das 10h

Entrada: R$ 20 (compra online está aberta)

Programação - a partir das 10h

Oficina infantil de grafite (abertura das atividades);

Exposição de arte “O Invisível Notável” (OIN)

Pinturas de camisas e telas;

Lançamento da coleção de produtos “Da Cabeça aos Pés” (moda urbana);

Shows (a partir das 22h): Galo de Souza, Tiger, Caboclo Mestiço e DJs Safari Beats e KSB

