FILME "Criaturas da Mente" recebe sessão seguida de debate, neste domingo (27), no Cinema São Luiz Documentário do pernambucano Marcelo Gomes acompanha Sidarta Ribeiro em suas investigações sobre os sonhos

O documentário “Criaturas da Mente”, do pernambucano Marcelo Gomes, ganha sessão especial, seguida de debate com o diretor e a artista visual Ana Flávia Mendonça. Será neste domingo (27), às 16h, no Cinema São Luiz.

O filme chega em sua 11ª semana em exibição e se consolida como o quarto documentário brasileiro mais assistido nas salas de cinema de 2025. A distribuição é realizada pela Bretz Filmes.

O longa-metragem acompanha Sidarta Ribeiro, neurocientista brasileiro que, há 20 anos, estuda os mistérios do sonhar. Em suas investigações, ele parte da relação entre conhecimento científico e saberes ancestrais de povos originários e de culturas afrodescendentes, transcendendo o tradicional eurocentrismo da academia.

As imagens imersivas incluem trechos da própria filmografia de Marcelo Gomes e depoimentos instigantes. Além de Sidarta, nomes como Mizziara de Paiva, Mãe Beth de Oxum, Ailton Krenak e Dráulio Barros de Araújo, Ana Flávia Mendonça, Gilda Gomes e Sérgio Mota Ribeiro.



*Com informações da assessoria de imprensa



