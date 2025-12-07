Criminosos roubaram obras de Matisse e Portinari da Biblioteca Mário de Andrade, em SP

A- A+

A Prefeitura de São Paulo informou que 13 obras de arte foram roubadas neste domingo, 7, da exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade", realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). O local passa ainda por perícia da Polícia Civil.



Dentre elas, estão oito gravuras de Henri Matiss e cinco gravuras de Candido Portinari, da obra "Menino de Engenho".





A gestão municipal ainda afirma que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente, e que o local dispõe de equipe de vigilância, sistema de câmeras de segurança. "Todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais."



Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens armados entraram no local por volta das 10h, renderam os seguranças, levaram as obras e fugiram. Ainda de acordo com a PM, ninguém ficou ferido. A polícia faz buscas na região para localizar os suspeitos.



Inaugurada em 1926 como Biblioteca Municipal de São Paulo, a Mário de Andrade é a segunda maior do Brasil, atrás apenas da Biblioteca Nacional. Em 1960, recebeu o nome em homenagem ao famoso escritor que criou em 1935 o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo.



O prédio na Rua da Consolação foi construído e inaugurado pelo Prefeito Prestes Maia e é considerado um marco do estilo Art Déco na capital paulista. O edifício foi tombado em 1992 pelo município. Em 2007, a Mario de Andrade passou por uma grande reforma. Foi reaberta ao público em janeiro de 2011. A biblioteca tem um acervo de 327 mil livros, dos quais 51 mil são considerados raros.

Veja também