MÚSICA Criolo anuncia turnê comemorativa de 50 anos e outras novidades; Recife está entre as capitais Projeto "Criolo 50" prevê shows, lançamentos musicais e livro em coautoria com a mãe

Em vias de completar 50 anos de idade – em setembro – o cantor e compositor Criolo anunciou o projeto “Criolo 50”, iniciativa que celebra suas cinco décadas de vida e que têm previstos lançamentos musicais, um livro em coautoria com sua mãe e uma turnê, que passará por 12 cidades brasileiras.

“Eu nem estou acreditando que estou chegando nos 50. Estou feliz demais de alcançar esse tempo de vida”, diz o artista. “Esse projeto não é só sobre mim — é sobre todas as pessoas que me ajudaram a não desistir”, completa.

Discos

Entre os lançamentos de “Criolo 50” está um álbum inédito, em parceria com o pianista pernambucano Amaro Freitas e o músico português-cabo verdiano Dino D’Santiago. O trabalho visa resgatar e ampliar a conexão diaspórica, lusófona e artística entre Brasil e Cabo Verde.

Os três já haviam colaborado conjuntamente no single “Esperança”, que concorreu ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa”.

Outro álbum também está previsto. Mais um de samba, gênero que tem atravessado Criolo em vários momentos de sua trajetória e, agora, ganha ainda mais protagonismo.

“O samba me atravessou com tanta admiração que levei quase 18 anos para pensar num disco. Depois, mais 10 para ter coragem de lançar, de tanto respeito que tenho a esse gênero”, lembra Criolo.

Livro

Outra novidade do projeto “Criolo 50” é a incursão do artista na literatura, só que ao lado da mãe, Maria Vilani. Está previsto um livro escrito cuja autoria é compartilhada entre Criolo e Vilani, que é escritora, filósofa, poeta e ativista cultural.

Cearense radicada no Grajaú, zona sul de São Paulo, ela fundou o Centro de Arte e Promoção Social (CAPSArtes), onde promove encontros literários, oficinas e debates com a comunidade.

“Eu e minha mãe estudamos três anos juntos, na mesma sala. Foi muito importante porque pude enxergar ela para além da personagem mãe”, conta Criolo.

Turnê

No esteio dessa celebração de 50 anos, Criolo irá comemorar em cima do palco, com uma turnê que percorrerá 12 cidades brasileiras, com um repertório que passeará pelos seus álbuns desde “Nó Na Orelha” (2011) até “Convoque Seu Buda” (2014),l passando também pelos sambas de “Espiral de Ilusão” (2017).

Recife está entre as capitais previstas na turnê e o show na será no dia 1º de agosto, no Armazém 14, Bairro do Recife. Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 80, no Eventim.

SERVIÇO

“Criolo 50”

Quando: 1º de agosto

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, no Eventim

Instagram: @criolomc

