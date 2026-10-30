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PRÉVIA Criolo e Gaby Amarantos são anunciados para a prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça 2027 Com posts que trazem "dicas" de quem seriam as atrações, o bloco faz alusões à cantora paraense e ao rapper paulistano

Nesta semana, o bloco Enquanto Isso na sala de Justiça soltou, em suas redes sociais, dois posts que indicam as duas primeiras atrações confirmadas na edição de 2027 de sua tradicional prévia: Criolo e Gaby Amarantos.

Em formato de posts que dão “dicas” – mas não entregam de cara – sobre as atrações da prévia, marcada para o dia 22 de janeiro de 2027, no Centro de Convenções de Pernambuco, o bloco não deixa dúvidas sobre quem são os artistas.

Na última quarta-feira (28), um post mostra uma super-heroína lendo um jornal cuja manchete de capa diz: “Olinda vai ser palco de ‘Rock Doido’”, que é o nome do mais recente álbum de Gaby Amarantos.

Já nesta sexta (30), outro post traz a super-heroína lendo escrito em um lambe colado num poste: “Existe amor em Olinda”, frase que parece ser emanada de um Buda. As referências, neste caso, são a canção “Não Existe Amor em SP” e o álbum “Convoque Seu Buda”, ambos do rapper paulistano Criolo.

A legenda da postagem termina com “Em breve, mais revelações”, o que indica que novas atrações serão anunciadas.



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