BBB 23 Crise de ansiedade de Bruno preocupa os participantes da Casa e produção é chamada a intervir O brother que está no quarto paredão do BBB inspirou cuidados

Na berlinda no quarto Paredão do BBB 23 (Globo), Bruno teve uma crise de ansiedade no final da tarde desta segunda-feira (13). depois de conversar com Amanda e Aline Wirley no Quarto Deserto, ele começou a gritar e chorar andando pela casa.

O brother reclamava que que não queria comer, enfatizando o quanto achava injusto ter caído no paredão, citando a treta com Cristian, Paula e Bruna Griphao.

"Onde eu tô? Onde eu tô?", perguntava Bruno. "Quer que eu faça uma garapa pra você? Quer comer algo?", interviu Cara de Sapato. "Eu quero uma garapa! Uma garapa, por favor. Eu não quero comer nada", pedia Bruno.

O emparedado tentou, então, se acalmar e Ricardo diz que o melhor seria chamar a produção. "Bate crise de ansiedade mesmo, véi, forte. E a gente não sabe como tá a cabeça dele. Ele tá com crise de ansiedade, caralh* produção alguém faz alguma coisa aí, chama um psicólogo", argumentou Ricardo.

"É muito injusto. É muito dolorido, todo mundo atingido, mas a gente não precisava. A gente não merece, a Paula não merece, Bruna não merece sofrer", disse Ricardo.

