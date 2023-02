A- A+

CELEBRIDADES Crise de ansiedade: entenda o que Zé Felipe teve durante show Sintomas aparecem de forma abrupta, como se fosse um "curto-circuito". Taquicardia, respiração irregular, medo e tremores no corpo são os sinais mais comuns

O cantor Zé Felipe revelou nesta terça-feira que teve uma crise de ansiedade durante seu show em Paracuru, no litoral do Ceará, no último domingo. Segundo o artista, essa é a segunda vez que ele passa por esse episódio.

O aparecimento de sintomas da ansiedade de forma abrupta e intensa caracteriza-se uma crise de ansiedade. Alguns dos sinais mais comuns são taquicardia, respiração irregular, medo e tremores no corpo.

Na maioria das vezes, quem sofre de crise de ansiedade já possui um histórico de ansiedade generalizada ou síndrome do pânico. Essa crise é caracterizada por uma profunda sensação de insegurança, medo e descontrole.



São sintomas da crise de ansiedade:

Palpitação, coração pulsando forte ou acelerado;

Sensação de garganta fechada;

Suor;

Tremores;

Falta de ar;

Sensação de desmaio;

Náusea ou desconforto abdominal;

Formigamentos;

Dor ou desconforto no peito;

Calafrios e sensação de calor;

Sentimentos de irrealidade;

Sensação de afogamento ou sufocação;

Despersonalização (sentir-se fora de si mesmo);

Medo de perder o controle ou enlouquecer;

Medo de morrer.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10% da população brasileira tem ansiedade, tornando o país com o maior número de ansiosos do mundo.

A crise de ansiedade é como um curto-circuito gerado no corpo e na mente, provocando uma descarga de noradrenalina e adrenalina pelo organismo. Essas substâncias são responsáveis, junto com outros processos, pelas manifestações físicas da crise, que duram poucos minutos em alta intensidade.

Zé Felipe disse que a presença de sua esposa Virginia no palco o ajudou a controlar a crise durante o show. Desviar a atenção dos sintomas, diminuir o ritmo da respiração, relaxar os músculos, meditar, extravasar as emoções. Estar ao lado de quem você ama também ajuda a amenizar os sintomas.

Para evitar crises constantes, é preciso tratar a ansiedade. Procure um profissional de psicologia ou psiquiatria para iniciar o acompanhamento.

