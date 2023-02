A- A+

prova do anjo Cristian é o anjo da semana no BBB 23 e escolhe a dupla para Castigo do Monstro Fred e Larissa ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente

A terceira Prova do Anjo, patrocinada pela Seara, foi realizada neste sábado (05) e teve como principal desafio a rapidez. Apenas seis brothers participaram da dinâmica, na qual Cristian ficou em primeiro lugar com o tempo de 137.468 segundos, seguido de Fred com 137.468 segundos.

Confira o ranking da Prova do Anjo:

Cristian: 106.516 Fred: 137.468 Larissa: 151.744 Fred Nicácio: 172.034 Mc Guimê: 176.708 Bruna Griphao: 201.722

Castigo do Monstro e Almoço do Anjo

O vencedor da Prova do Anjo escolheu os brothers Amanda e MC Guimê para o Castigo do Monstro. Os castigados terão que passar o dia vestidos com fantasia de novelo de lã e segurando agulhas, eles também perdem 300 estalecas.

Cristian também escolheu os participantes do Almoço do Anjo: Marvilla, Cezar Black e Sarah Aline.

Veja também

BBB 23 Terceira Prova do Anjo é patrocinada pela Seara e somente seis brothers participam; veja quem são