Contrariando diversas enquentes na web, Cristian foi o quinto eliminado do BBB 23 com 48,32% dos votos. Ele estava emparedado com Fred Desimpedidos e Ricardo, que tiveram 40,39% e 11,29% dos votos, respectivamente. Ao todo, foram 93.462.107 votos neste quinto paredão. Durante a exibição do programa ao vivo, o Paredão alcançou mais de 500 mil votos por minuto.

Após a saída, Cristian disse que tudo que fez foi apenas por jogo e que não ofendeu ninguém na casa. "A gente passa por tanta coisa, ouve tanta coisa e esse medo de expor demais acabou me expondo e esse foi meu maior erro. Mas eu tô muito tranquilo porque meu jogo foi limpo", disse ele no palco com Tadeu Schmidt.

