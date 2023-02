A- A+

BBB 23 Com VAR e reviravolta no final, Gustavo faz o melhor tempo da prova e se consagra líder da semana Brother havia sido desclassificado por pisar com a ponta do pé direito no chão, mesmo tendo conseguido o melhor tempo, com 31 segundos; com a revisão de vídeo, ele acabou vencendo a prova

A Prova do Líder desta quinta-feira (2) exigiu dos participantes agilidade, rapidez e equilíbrio. De dois em dois - mas cada um por si - eles precisavam cumprir um circuito passando por plataformas sem tocar no chão, acionando botões de check point, encontrando cards em buracos, se equilibrando em uma rede até chegar ao final.



O melhor tempo da prova foi de Cristian, com 34 segundos, que o tornou o líder da semana.



Como foi a prova

Cara de Sapato e Paula começaram a disputa. Sapato fez o primeiro melhor tempo, com 39 segundos. Paula pisou no chão, por isso foi eliminada. Larissa e Aline foram a segunda dupla a disputar o circuito. Apenas Larissa conseguiu concluir, mas com 46 segundos.



Em seguinda, Bruno Gago e Bruna Griphao. Gago esqueceu de apertar um botão e não conseguiu validar seu tempo. Já a Bruna, se atrapalhou na procura dos cards e fechou o percurso com 55 segundos.

Gustavo e Tina foram os próximos a jogar e tentar bater o tempo do Cara de Sapato. Gustavo foi desclassificado por pisar com a ponta do pé direito no chão, mesmo tendo conseguido o melhor tempo, com 31 segundos. Esse resultado seria revisto no final do programa. Tina conseguiu concluir a prova, mas com tempo maior, 46 segundos.



Depois, Amanda e Guimê até concluíram a prova, mas se atrapalharam com a procura dos cards e terminaram com tempos muito altos, com 66 e 60 segundos, respectivamente.



Em seguida, Domitila e Key não conseguiram concluir a prova. Ambas cairam no chão.

Fred Nicácio e Ricardo foram os próximos. Ricardo tocou no chão e foi desclassificado. Apesar de estar muito rápido, Fred esqueceu de apertar um dos check points e também foram desclassificados.



Na sequência, Cristian, com 34 segundos, e Gabriel, com 37, conseguiram superar o tempo de Cara de Sapato. Nesse momento, Cristian passou a liderar a prova. Ele perderia a liderança após a revisão da prova de Gustavo.



Depois, Sarah Aline e Marvvila pisaram no chão e não conseguiram completar a prova. Por último, Fred e César tentaram bater o tempo de Cristian. Ambos pisaram no chão e foram desclassificados.



Quarto do Líder

As escolhas de Cristian dos VIPs para ocupar o quarto do líder nessa semana foram Key, Fred, Gabriel, Cézar e Marvvila.





