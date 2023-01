Brother tratando mal a cantora Marvvila? Parte dos confinados acha que sim

A- A+

O nome do brother gaúcho Cristian tem rondado a casa do BBB23, ao menos por parte dos brothers e sisters que compõem a edição.



O burburinho é que ele não tem tratado bem a sister Marvvila, com quem tem feito par na casa, seguindo a dinâmica iniciada desde o início do programa, nesta segunda-feira (16).





Em papo no jardim da casa, MC Guimê, Tina, Paula e Gabriel comentaram a respeito do suposto tratamento que Cristian está dando à artista carioca. De acordo com o grupo, inclusive, outros ocupantes da casa também já perceberam o fato.



Já a dupla Aline Wirley e Bruno, adiantaram em conversa que indicariam Cristian ao primeiro Paredão da edição. "Se a gente ganhar a liderança a gente bota o Cristian e deixa a casa se virar", pontuou Aline.



De fato, a própria Marvvila atestou não ter gostado da forma como foi tratada por Cristian e disse isso ao próprio brohter, durante conversa na cozinha da casa, enquanto ambos lavavam pratos.

O motivo teria sido algumas ações da cantora que obstaram Cristian, por exemplo, de ir para a piscina. De acordo com o brother, ela não pensou nele quando começou a se maquiar, forçando-o a acompanhá-la.



De pronto, Marvvila justificou que "mulher é vaidosa" e em seguida afirmou não ter gostado por ter sido tratada de forma grossa.



Se o fato vai ser levado adiante em noite de Jogo da Discórdia - confirmado por Boninho para esta terça-feira (17) - não se sabe, mas Cristian é o primeiro nome cogitado por pelo menos parte da casa, a estrear no Paredão.

