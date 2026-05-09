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SÃO JOÃO 2026 Cristina Amaral leva forró até a casa das pessoas com projeto "Forró na Sua Casa" Projeto acontece às sextas-feiras e conta com trio formado por Luziano André (sanfona), César Amaral (triângulo) e Hugo Leonardo (zabumba)

Pode ser com um "Venha pra cá, chegue! Eu vim trazer um forrozinho pra senhora" ou em tom despretensioso em formato de pedido: "Eu vim aqui fazer um forrozinho na sua casa, a senhora deixa?".

Aí depois que as portas são abertas, entram a zabumba, o triângulo e a sanfona e... Cristina Amaral com o projeto "Forró na Sua Casa".



Pode rolar solto no quintal, na sala, no terraço ou em qualquer espaço que seja, desde que a "missão" do 'dois pra lá, dois pra cá' seja cumprida em toda a legitimidade de um forró do Nordeste.

O projeto, que acontece às sextas-feiras, é a realização de um sonho pessoal da cantora e compositora pernambucana de Sertânia, Sertão do estado, e pode acontecer em residências escolhidas aleatoriamente, em bairros de Recife e Região Metropolitana.





Ao lado de Acompanham Cristina Amaral nesta maratona forrozeira, Luziano André (sanfona), César Amaral (triângulo) e Hugo Leonardo (zabumba), a artista já "invadiu" duas residências, com registro em vídeo postado nas redes sociais, o que tem causado reações de satisfação de quem assiste, e o desejo de uma visitinha às suas casas.

"Encontrava com as pessoas no supermercado, na igreja e tanta gente dizia que queria ver um show meu., mas não podiam, por deslocamento, pelo horário, geralmente os shows começas tarde (...) Isso ficou martelando em minha cabeça, foi daí que surgiu o projeto", conta Cristina, em conversa com a Folha de Pernambuco.

A estreia

A "primeira vítima" foi Dona Dária, moradora de Paratibe, em Paulista. Cristina Amaral chegou perguntando logo "Quem é a dona da casa?".



Na justificativa, veio um "Eu vim fazer um forrozinho aqui, a senhora deixa?"

E, claro, Dona Dária deixou. Ainda com semblante desacreditado, cedeu ao "Pagode Russo" na voz de Cristina, no meio da sua sala.





"Venha pra cá, chegue"

Nesta sexta-feira (8) foi a vez de Dona Ivone receber o projeto, com um típico "Venha pra cá, chegue", tal qual é o gênero que conta e canta a história do Nordeste.



"Senti de perto a emoção das pessoas. É gratificante chegar até a casa delas, a pessoa não acredita né? Quando a gente chega as pessoas ficam sem saber o que fazer e começo, pergunto se elas aceitam. É lindo e esotu apaixonada", complementa um dos nomes potentes da música pernambucana.

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