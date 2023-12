A- A+

MÚSICA Cristina Amaral grava no Teatro do Parque DVD do projeto "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves" Artista pernambucana celebra o "Rei da Boemia" em registro audiovisual; ingressos já estão à venda

O Rei da Boemia, Nelson Gonçalves (1919-1998), será mais uma vez celebrado pela cantora e compositora pernambucana Cristina Amaral, 61, dessa vez em registro audiovisual com a gravação do DVD do projeto "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves".



Marcado para o dia 9 de maio do próximo ano, no Teatro do Parque, o show - que celebra a obra e a carreira de um das vozes incontestáveis do cancioneiro nacional - está com ingressos disponíveis no site Sympla com valores a partir de R$ 40.

Com roteiro assinado por Saulo Aleixo, que também está à frente da cenografia e produção, para a gravação do DVD o repertório vai contar com pelo menos 18 músicas compostas por nomes como Herivelto Martins e Capiba, além de Adelino Moreira, parceiro musical de Nelson.



Trajetória

De Sertânia, no Sertão do Moxotó, aos palcos Brasil e mundo afora, já são quase quatro décadas de trajetória pautada na cultura de sua terra e de sua gente, o Nordeste.



Embora siga entre idas e vindas na estrada que a leva para o Sertão, é no Recife que Cristina vive desde a década de 1990. Época, aliás, em que ela ganhou os holofotes como intérprete do forró quando tomou para si a composição de Bráulio de Castro e Petrúcio Amorim, "Eu Sou o Forró", caindo nas graças de quem a ouvia.



Em que pese ser o forró o seu mote de carreira, Cristina Amaral acumula, além do projeto que celebra Nelson Gonçalves, outros o tanto quanto de excelência que passeiam em trajetória de nomes de peso da Música Popular Brasileira. São eles: "Eu Canto Ângela Maria" (2012), "Para Núbia, com amor, Cristina" (2017) e para rememorar o saudoso artista de Pesqueira, em 2022 ela engatou o trabalho "Nas Estradas de Paulo Diniz".

Serviço

Cristina Amaral grava DVD do projeto "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves"

Quando: dia 9 de maio de 2024

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no site Sympla

Veja também

Vídeo Léo Dias publica retratação após acordo judicial com a cantora Simaria Mendes