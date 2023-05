Cristina Amaral lança clipe de single para o São João; assista

A- A+

O forrobodó pelas bandas de cá, de Pernambuco, começa a despontar com apostas que devem povoar os ouvidos de quem não abre mão da legitimidade do ritmo nos festejos juninos.



E a cantora e compositora Cristina Amaral integra o rol dos "fazedores de arte" da época, não à toa lançou nesta terça-feira (2) clipe do single "Amor Próprio" - disponibilizado em seu canal no YouTube.



Gravado em Fortaleza (CE), com direção e roteiro do produtor Saulo Aleixo, o clipe traz Cristina Amaral diante do espelho, sob o mote da beleza e do poder da mulher.



"Contamos com um dia lindo, ensolarado e com um por do sol inexplicável", contou a artista que integrou à gravação mulheres que passavam pelo local na ocasião.









A composição, de Itallo Costa, Marcos Cesar e George Souza, mescla o forró com o piseiro, fato que Cristina administrou bem.



"Nunca tive problema com outros estilos, o que muitas vezes não gosto é da letra, quando associam a mulher a um produto, somos mais que isso, somos maravilhosas", enfatiza.



Assista ao clipe de "Amor Próprio"



